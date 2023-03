Belén Esteban carga contra Terelu Campos y Carmen Borrego y defiende a Belén Ro: "Con unos mucho y con otros nada"

Este martes, en el plató de Sálvame se volvió a tocar el tema de Belén Rodríguez y la mala relación que la periodista mantiene con algunos de sus compañeros. Un momento que Belén Esteban aprovechó para dar su propia opinión al respecto y explicar por qué cree que se está teniendo un trato injusto con su amiga.

Para la pareja de Miguel Marcos, la actitud que han tenido los colaboradores y, en concreto, Terelu Campos y Carmen Borrego con su compañera no es la más adecuada y, de hecho, cree que se la sigue señalando a pesar de que ya no colabora en Sálvame.

"Es verdad que Belén Rodríguez ha fallado muchas veces, a mí la primera. Pero se ha comido cosas que no se las tenía que haber comido ella sola, que se tendría que haber comido más gente. Ni tú ni tu hermana habéis tenido los cojones de hacerlo", expresó directamente a las hijas de María Teresa Campos, mostrando su descontento al respecto.

Belén Esteban estalla contra Terelu y Carmen Borrego #noticias https://t.co/kKnkDW16sv — Revista SEMANA (@semana_revista) March 28, 2023

Estas declaraciones sentaron como un vaso de agua fría a Terelu Campos, quien no tardó en dar una contundente respuesta a Belén. "No me acuses de no tenerlos porque no debes conocer mis cojones", sentenció, visiblemente molesta, para después explicar que su amistad con Belén Rodríguez llegó a su fin porque ella cierra las puertas a las personas que le hacen daño.

La madre de Andrea Janeiro no daba crédito a las palabras expresadas por la malagueña y, en seguida, contestó: "Pues perdona, no los conoceré, pero es lo que pienso. Con unos mucho y con otros nada". "¿Con quién mucho? ¿Con Kiko Hernández? No tengo ninguna relación y todo el mundo lo sabe, que ha ridiculizado a mi hija... ya está bien", expuso tajantemente la madre de Alejandra Rubio.

Ante esto, la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique quiso explicar cuál es el motivo por que la relación entre ambas hermanas y la periodista terminó. Para ello, se trasladó al año 2022, momentos en los que empezaron las diferencias. Hasta entonces, Belén Ro acudía de forma habitual a la casa de María Teresa Campos, en la que también se encontraba su mano derecha.

Lejos de lo esperado, en uno de esos encuentros se filtró información a la prensa y la más señalada fue Belén Ro. "Cuando se iban a comer con tu madre aquí se han escuchado de todas las cosas y a la única a la que se ha criticado ha sido a Belén", reveló Belén Esteban.

Respecto a Carmen Borrego, la enemistad con su "casi hermana" se debe a otras razones. En sus palabras, la hermana de Terelu Campos dejó saber que la que fuera colaboradora la había bloqueado en redes sociales. "No digas que te bloqueó sin motivo. Lo hizo porque dijiste que le tenías miedo. Qué vergüenza tener miedo de una amiga", expresó la pareja de Miguel Marcos.

"A lo mejor no era tan amiga. En ningún momento he dejado de hablar a Belén, no la he bloqueado, ella ha desaparecido de mi vida sin dar explicación y yo siempre la he acogido", contestó la esposa de José Carlos Bernal.

La hermana de Terelu Campos también confesó que sí habría dicho que le tenía miedo a Belén Ro y, de hecho, "lo volvería a decir". "Hace unos años me llamó de madrugada, me insultó y me amenazó. Además, le contó cosas privadas a Kiko Hernández que no tenía que haber contado, eran muy graves. Mi temor por Belén Ro es a que cuente cosas intimas de mi vida", zanjó.

Por su parte, Kiko Hernández también entró en el debate para aclarar que no va a consentir que Belén Esteban "meta mierda" en su relación con Belén Ro. "Que no me caliente porque a la mínima cuento lo que cuentas de unos y los otros. Sabes que tengo la lengua larga. No metas mierda, que sacamos la pala y tiro mierda. Que no tengo nada que perder", expresó.