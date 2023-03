El motivo por el que Ana Obregón ha elegido el color blanco para salir del hospital tras ser madre por gestación subrogada

Es la noticia del día. Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada, tal y como informa la revista ¡Hola! en exclusiva. En las imágenes de esta portada vemos a Ana Obregón saliendo del hospital y sujetando a una bebé en brazos.

Según detallan desde la conocida revista, la niña habría nacido el pasado 20 de marzo, unos días después del 68 cumpleaños de la presentadora. Este proceso lo habría llevado Ana Obregón en secreto, y se trataría de una decisión que sólo la sabrían sus hermanas y Alessandro Lequio. Las fotografías que se han publicado junto a la noticia han llamado la atención, ya que ha escogido el blanco tanto para entrar como para salir del hospital. La elección de este color tiene mucho significado para ella.

¿Por qué Ana Obregón ha elegido el blanco para salir del hospital?

En las imágenes publicadas vemos dos momentos de Ana Obregón. Por un lado, la entrada al hospital que, para esta ocasión escogió un look protagonizado por un vestido de color blanco con aires ibicencos, acompañado por una chaqueta vaquera blanca, así como por 'sneakers' a tono y un bolso XXL.

Por otro lado, para abandonar el hospital, Ana lució la misma cazadora vaquera blanca con camiseta a tono y pantalones vaqueros blancos de corte tobillero, así como las mismas 'sneakers' que llevó con el vestido anteriormente. Esta última fotografía ha sido una de las que más ha llamado su atención porque la presentadora aparece sentada en una silla de ruedas con su niña en brazos.

La elección del blanco por parte de Ana Obregón no es casualidad, pues la presentadora ha elegido looks de este color en sus últimas apariciones, como es el caso de las Campanadas en las que despedía 2022 y en las que lució un vestido largo firmado por Rubén Hernández y caracterizado por un escote de palabra de honor tipo corazón con manga larga y cola. Asimismo, para sus otras apariciones en televisión, Ana Obregón también ha optado por el color blanco, llevándolo por ejemplo en el programa Mask Singer.

La simbología del color blanco

Ana Obregón utiliza este color para mostrar el luto por la pérdida de su hijo Alejandro Lequio, tal y como la actriz declaró a la revista Vanitatis, "El blanco es luto en el budismo, en muchas religiones y en muchos países. Y yo todavía estoy guardando luto por mi hijo. Ese es el motivo. Siempre voy de negro pero en televisión tanto las campanadas, como ayer en el programa visto de blanco".

Esta declaración también la hizo en el programa de Mi casa es la tuya de Bertin Osborne, donde se enfrentó a "la entrevista más dura de su vida", tal y como confesó la presentadora. Para esta ocasión Ana vistió de negro y declaró que sólo viste de blanco o de negro: "El blanco es luto en muchas religiones, pero es fe. No me pide el cuerpo llevar todavía colores. Facilísimo vestirse, tengo una silla con toda la ropa, ni siquiera entro en mi armario. No quiero perder tiempo en vestirme, con lo que era yo...".

No me pide el cuerpo llevar todavía colores.

Efectivamente, este color, al contrario de lo que sucede en países de Occidente, es muy utilizado en el budismo y representa la muerte a través de la palidez de un cadáver así como la pureza del alma y del espíritu. Además, desde el punto de vista de psicología, el blanco también simboliza el inicio de una nueva etapa o de una nueva vida, lo que esto significaría para Ana Obregón la llegada de su nueva hija.

