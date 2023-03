Patricia Conde regresa a RTVE tras su polémica con 'MasterChef Celebrity': será la presentadora de un nuevo concurso

RTVE sigue apostando por formatos de entretenimiento para su franja de prime time. Prueba de ello han sido programas como Días de tele o Cover Night. Por ello, no es de extrañar que la cadena se encuentre actualmente produciendo su nueva apuesta, el concurso Invictus. Sin embargo, lo que sí ha pillado por sorpresa es la persona encargada de conducirlo.

Patricia Conde volverá a la televisión pública como presentadora de este programa. Después del conflicto que la de Valladolid protagonizó tras su paso por Masterchef Celebrity, la cadena ha querido contar con la presentadora.

De este modo, la actriz se encargará de llevar la batuta de esta adaptación del formato británico A Leage of Their Own. En este concurso, dos equipos de famosos liderados por exdeportistas se enfrentarán a todo tipo de pruebas. Desde actividades físicas a rondas de preguntas, se intentará sacar a la luz los secretos más ocultos de los participantes.

Según ha informado Yotele en exclusiva y ha confirmado FormulaTV, TVE ya llevaría varias semanas grabando el programa. De esta manera, el estreno de este nuevo formato podría llegar en los próximos meses.

La polémica de Patricia Conde surgió a raíz de las acusaciones que la televisiva hizo contra el programa por manipulación e insinuó que se tomaban drogas durante las grabaciones. Ante estas duras palabras, Macarena Rey, CEO de la productora Shine Iberia, aseguró que las quejas eran falsas y que el verdadero problema fue "que no sabía perder".