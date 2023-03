Las imágenes del rey Felipe VI tocando el cajón junto a otros músicos ha dado la vuelta al mundo. Apodado como 'El primer rey cajonero', el monarca no dudó en sentarse junto a los artistas en su visita a Cádiz en el marco del XI Congreso de la Lengua Española.

Este martes, Espejo Público ha contactado en directo con Antonio Carmona para comentar la destreza del rey tocando el cajón. "Ahora hay que calificarle como el rey del compás o el rey del flamenco. Es un instrumento que no es fácil, pero que se haya puesto a tocarlo es un buen sentimiento para nosotros", ha destacado el músico.

De la misma manera, el matinal ha podido contar con Rafael Jiménez, 'El Chispas', en su plató. El percusionista ha señalado: "Yo le veo muy bien. Creo que algún ratito echará en casa. El cajón lo puedes tocar en las piernas, cuando nadie te ve, porque es un instrumento de ensayo".

Además, 'El Chispas' ha apostado por que el monarca español cuenta con un cajón en su casa. En pleno directo, Lorena García se ha atrevido a tocar unos ritmos básicos el cajón, siguiendo los consejos del profesional que, posteriormente, ha interpretado una melodía más compleja.

La periodista, por su parte, ha destacado que la actuación del rey Felipe VI fue para "ponerla en valor": "No es la primera vez que se sentaba porque yo no he dado pie con bola".