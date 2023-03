Muere una 'tiktoker' en un accidente de tráfico después de hacerse viral por asegurar que "nunca había atropellado a nadie"

La tiktoker Kara Santorelli está recibiendo millones de visitas en su perfil tras revelarse que había fallecido en un accidente de tráfico días más tarde hacer un vídeo sobre sus habilidades para conducir.

De tan solo 18 años, falleció el pasado 17 de marzo cuando un coche que iba en dirección contraria en la autopista chocó contra ella. Según han informado las autoridades de Florida, Karla murió en el acto.

La noticia dejó de sin palabras a sus seguidores, que han vuelto a viralizar una de sus últimas publicaciones. En este video, la joven estaba sentada en su coche y escribió: "Cuando dicen que soy una mala conductora, pero nunca he atropellado a nadie ni tampoco me he chocado contra un coche de verdad".

Ahora, estos 15 segundos tiene más de 16 millones de visitas y muchos comentarios dándole el pésame a su familia y criticando a los que querían aprovechar la situación para bromear sobre que el vídeo "no había envejecido bien".

Desde entonces, sus familiares más cercanos han creado un GoFundMe para poder sobrellevar los gastos del funeral. "Todo el mundo quería a Kara", han escrito, explicando que le faltaban pocos meses para graduarse e ir a la universidad.

La repercusión les ha ayudado a recaudar más del doble de lo que pedían y, con la donación de más de 270 personas, han alcanzado 22.000 dólares, de los 5.000 establecidos.