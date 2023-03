- Hola, ¿Cómo te llamas?

- Soy adoptado.

- Ya, pero ¿Tu nombre?

- Y mis padres son pobres y están en la cárcel.

- Vale, pero tu nom…

- ¡Que te he dicho que he tenido muchos problemas familiares, que me metáis en el programa!

- Por supuesto, estás dentro. #MasterChef