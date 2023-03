Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que tendrá lugar este domingo 2 de abril, la Federación Autismo Madrid ha llevado a cabo esta mañana un acto institucional (que se puede ver completo en este enlace), en el que, además de presentar la campaña de este año, #LlamémosloPorSuNombre, se han entregado los premios Autismo Madrid 2023.

Uno de estos reconocimientos, a la Comunicación e Imagen Social, ha recaído sobre Capaces, la apuesta del grupo Henneo y Fundación Querer para informar con rigor sobre la discapacidad.

Melisa Tuya, Redactora Jefe de 20minutos y coordinadora de la sección, ha agradecido a Fernando de Yarza, presidente de Henneo, y a Pilar García de la Granja, directora de Fundación Querer, la existencia de Capaces: "Este premio llega cuando apenas acaba de cumplir seis meses de vida. Es un proyecto editorial precioso, un regalo para cualquier periodista, en el que mostramos la discapacidad en todas sus facetas, únicas y distintas igual que el autismo. Y es un regalo también para la sociedad, porque era necesario".

"Este premio nos impulsa a seguir trabajando para visibilizar la discapacidad, en especial la discapacidad intelectual. Esto es solo el principio de un largo recorrido", ha añadido Patricia Marcos, redactora de Capaces y Fundación Querer.

Melita Tuya y Patricia Marcos tras recibir el reconocimiento a la Comunicación e Imagen Social de manos del reconocido psiquiatra Celso Arango. Cedida / Autismo Madrid

Una de los autoridades políticas presentes fue Concepción Dancausa, Consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, que, además, recibió el premio para la consejería que encabeza por su labor desarrollada en favor del Autismo. La Consejera aprovechó el acto para agradecer la labor de familias y entidades y confirmar el compromiso de la Comunidad de Madrid con el bienestar de las personas con discapacidad en general y con autismo en particular para "conseguir mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables dando respuesta a la demanda que existe. Como gestores de lo público tenemos el deber moral y la voluntad política para tratar de hacer más fácil la vida a las personas con autismo y sus familias".

Además de Capaces y la Consejería capitaneada por Concepción Dancausa, entre los premiados se encuentran la Fundación Aucavi, por su trayectoria; el Club de Baloncesto de Las Rozas por sus esfuerzos por la inclusión; Fundación Orange, como Entidad Socialmente Responsable; Giuseppe Iandolo, Profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Europea; y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el ámbito Sanitario.

María Teresa Rodríguez Peco, presidenta CT ONCE Madrid y Secretaria General de CERMI Madrid, fue la encargada de inaugurar el acto, que tuvo lugar en la Fundación ONCE, un momento que aprovechó para poner en valor la labor de asociaciones y fundaciones en torno al autismo y recordar el lema de la campaña de este año, #LlamémosloPorSuNombre, pues "cada persona con discapacidad es única y auténtica, y solo conociendo la singularidad del autismo se podrán conocer las necesidades de las personas que lo presenta y los apoyos que precisan para mejorar su calidad de vida y promover su participación en igualdad de condiciones", recordó. Además, no dudó en recordar, de cara a las próximas elecciones, la importancia de que los partidos políticos incluyan en sus programas electorales compromisos reales que mejoren los derechos de las personas con discapacidad".

Manuel Nevado Ojeda, Presidente Federación Autismo Madrid, quiso recordar los tres aspectos sobre los que este año se quiere visibilizar y concienciar con la campaña #LLamémosloPorSuNombre, "la variabilidad que existe dentro del espectro del autismo, porque no hay dos personas con autismo iguales; su singularidad y especificidad, porque comprender el autismo es fundamental para valorar a las personas autistas; y el sentido de pertenencia, para se sientan orgullosos de sí mismos y defiendan sus derechos".

Las personas con autismo, protagonistas

Para hacer visibles estos tres aspectos, el acto ha contado con la presencia de nueve personas con autismo de distintas entidades federadas, como Jorge, que se comunica a través de su tablet; Alejandro, cuyo sueño es ser calvo natural; Andrea, que adora jugar al baloncesto; Héctor, cuyo mayor deseo es ir a El hormiguero; o Beatriz, a quien le gusta hacer fotos desde que tiene cuatro años… Todos ellos tan diferentes entre sí como diversas son sus necesidades.

Además de poner cara a esa diversidad del autismo, Federación Autismo Madrid quiso contar con la ponencia ‘¿A qué nos referimos cuando hablamos de variabilidad en el Trastorno del Espectro del Autismo?’, que ha contado con la intervención de Irene León Frade, Terapeuta ocupacional y directora de EDAI Madrid y Profesora de la UOC. En esta ponencia, Irene León, resaltó la idea de que, las personas autismo son tan diferentes entre sí que y "tienen capacidades, intereses y necesidades tan diferentes, que solo comparten diagnóstico y nombre". Diferentes, pero con el mismo derecho todas ellas a "ser acompañadas durante todo su ciclo vital".

Katia, Vicente Pastrana y su hijo, Alejandro Urbina y Sara Castor durante la Mesa de Experiencias. Cedida / Autismo Madrid

Por último, se estableció la Mesa de Experiencias, moderada por Marta Casanovas, Directora de Fundación Quinta, en la que cinco personas relacionadas con el autismo - ya fuera en primera persona o como padres de personas del espectro, han hablado sobre la importancia de la visibilización de la variabilidad del autismo.

Sara Castor, que fue diagnosticada hace apenas año y medio, narró por ejemplo como el diagnóstico le cambió la vida: "me pasé 29 años luchando contra mí misma, intentando hacer cosas que mi cerebro no puede hacer. El diagnóstico me ayudó a comprender las cosas que no podía hacer, aceptarlo y, por primera vez, aceptarme a mí misma".

Todos ellos destacaron, además, la falta de conciencia y el desconocimiento que existe todavía en torno al autismo en todas los niveles del espectro, tanto en torno al autismo de alto funcionamiento, representado por Sara Castor y Alejandro Urbina, como Katia y Vicente Pastrana, padres de personas con autismo con gran afectación.

Sara, que es una gran defensora de la 'identidad autista', pidió, al final de la Mesa de Experiencias, más comprensión y adaptabilidad para 'dejar entrar' a las personas más diversas, pues, de lo contrario, "nos perderemos a seres humanos maravillosos".