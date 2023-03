Kiko Matamoros se pronuncia ante las dudas de su hija Anita sobre la asistencia a su enlace: "Quiero que esté en mi boda"

Anita Matamoros fue preguntada por la prensa sobre si asistirá a la boda de su padre, Kiko Matamoros. La influencer contestó, precisamente, en el evento del programa en directo de En el cielo y las nubes, el pódcast de Laura Escanes, donde también asistió Marta López Álamo, quien también habló sobre la dudosa asistencia.

La joven dio rodeos sobre si asistirá al enlace de su padre: "Tengo la boda de Loreto, que me hace mucha ilusión. Esa es la boda que tengo". Y es que la creadora de contenido ha sido invitada a la boda de su amiga con Willy Bárcenas. Por su parte, no declaró nada acerca de la boda de su padre, pues no comenta "nada sobre eso". "Me mantengo al margen", asegura.

"Nosotros no hemos enviado las invitaciones y no voy a decir nada de eso", defendía, por su parte, Marta López Álamo. En el plató de la tertulia de Telecinco, Matamoros se ha pronunciado, en la misma línea que su pareja: "No voy a hablar de eso por respeto a mi hija".

En cuanto a las invitaciones, se ha negado a informar sobre si le ha enviado una a su hija, aunque ya han sido mandadas desde México las primeras de ellas. "Me gustaría que en mi boda estuvieran todos mis hijos, y por eso voy a invitarlos a todos", ha confirmado finalmente.

Sin embargo, no se ha pronunciado sobre las dudas de que la influencer vaya a asistir. "Evidentemente, es mi hija y quiero que esté en mi boda, y punto", concluye el colaborador.