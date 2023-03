Sindy Takanashi ha hablado sin tapujos sobre la relación y posterior separación de Laura Escanes y Risto Mejide. La influencer es amiga de la modelo desde hace años y, aunque antes prefería callar públicamente sobre el matrimonio de esta con el presentador, ahora quiere ser clara.

"Gracias a dios ha llegado el día en el que Laura se separara", ha expresado la conductora del programa Las uñas, unas palabras que llegan después de que el publicitario opinara que sufría "discriminación" por haber estado en una relación con una persona mucho más joven que él.

"Que alguien me explique por favor qué discriminación sufre esta persona con la posición social que tiene, el trabajo que ostenta, con la cantidad de libros que vende... De verdad, discriminación no es que te señalen un patrón que lleva normalizado milenios y que ya se está empezando a alzar la voz en contra de él", ha avanzado Takanashi.

Según la influencer, "cuando él (Risto Mejide) empezó con su exmujer no se lio tanto, al contrario, se romantizó muchísimo. Afortunadamente, las cosas cambian. Que se señale este patrón como algo que está mal no es discriminación".

La influencer, que suele posicionarse en sus redes sociales sobre temas de feminismo, no solo se siente decepcionada con la opinión que Mejide dio en el programa Focus, sino también con la que ofreció Kiko Matamoros en este mismo programa. El colaborador de Sálvame anunció hace unos meses su boda con la modelo Marta López Álamo, de 26 años.

"Que se señale este patrón como algo que está mal no es discriminación"

"Ver el compadreo y el pacto entre varones. Risto si no fuese por este punto de blanquear este discurso no se juntaría con alguien como Kiko Matamoros", se ha quejado.

"Laura es una de mis mejores amigas, nos vemos mucho más de lo que parece. Hablamos todos los días. Para mí era muy importante que, aunque yo viera esta luz roja, ella no se sintiera sola y aislada. Para empezar porque no lo estaba, pero no quería que se aislara de las personas que pensamos lo que pensábamos desde un principio", ha dicho.

Ahora, tras la separación de Escanes del padre de su hija Roma, se siente en paz: "Para que si llegara el día, que gracias a dios ha llegado en el que ella se separara, ella supiera que tenía apoyos. Yo no quería que sintiera que yo la juzgaba... Ahora me siento liberada".