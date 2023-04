El supuesto error en una fecundación 'in vitro' en España: ¿cómo funciona el protocolo de seguridad para evitar que ocurra?

Uno de los grandes anhelos de muchas personas es tener descendencia. Sin embargo, no todas tienen la fortuna de poder concebir de manera natural y por este motivo se someten a procedimientos de reproducción asistida. Estas técnicas son básicamente dos: la inseminación artificial, que es la introducción del semen en el útero de la mujer; y la fecundación in vitro, que es la unión del óvulo y del espermatozoide para crear un embrión que posteriormente será introducido en el útero. Ambos procesos son llevados a cabo con estricta rigurosidad en España y en 2020 fueron realizados más de 150.000 ciclos (procesos), según indica el último Informe Estadístico de Técnicas de Reproducción Asistida del Ministerio de Sanidad.

No obstante, de vez en cuando saltan las alarmas cuando existe la posibilidad de que haya ocurrido algún error en el proceso tanto en España como en algún otro país europeo, tal y como ha sucedido recientemente en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. De hecho, en febrero de 2017 el Tribunal Supremo confirmó una sentencia dictada por la Audiencia de Las Palmas en la que se condenó al Instituto Canario de Infertilidad a pagar una indemnización de 315.000 euros por haber inseminado a una mujer con un semen que no pertenecía a su marido. Además, tan solo dos meses antes de este caso el Hospital Universitario de Utrecht, en Holanda, admitió que podría haber inseminado a 26 mujeres con esperma erróneo.

El caso del bebé nacido mediante fertilización in vitro en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz que resultó ser hijo biológico solamente de su madre salió a relucir hace unos días. Los padres denunciaron al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud anunció que ya se ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos y aplicar las medidas correspondientes. Los afectados, que reclaman una indemnización de un millón de euros, consideran que se trata de un "gravísimo error" en el manejo de la muestra de semen del marido durante el procedimiento, según indica el abogado de la pareja, Ignacio Martínez, en un comunicado remitido a este medio por la Asociación El Defensor del Paciente.

Esta pareja joven de Andalucía había intentado desde 2019 tener un hijo y dos años más tarde finalmente lo lograron mediante fertilización in vitro, la técnica de reproducción asistida más usada en España. Sin embargo, los comentarios por parte de otros miembros de la familia con respecto a la falta de parecido físico entre el padre y el niño llevaron a que le mostraran la cartilla de nacimiento a un conocido con conocimientos médicos, quien les informó que su hijo "tenía un grupo sanguíneo incompatible con la doble filiación de los progenitores". Por este motivo, en febrero de este año se realizaron una prueba de paternidad y el resultado corroboró lo que tanto temían.

Tras hacerse público el caso, el director general de Asistencia sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) explicó en una entrevista concedida a Canal Sur Radio que se está evaluando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la trazabilidad del proceso. Actualmente, la investigación se encuentra en una etapa temprana pero indicó que se intentará averiguar lo que verdaderamente sucedió "lo más rápidamente posible". Asimismo, ha descartado que existan más casos relacionados con fertilizaciones in vitro "erróneas" en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Estrictos protocolos de seguridad

En España los procedimientos de reproducción asistida se llevan a cabo con estricta rigurosidad y varían en función de los medios técnicos y humanos con los que cuenta cada centro sanitario. Según explica a 20minutos el doctor Luis Martínez, Jefe de Sección de la Unidad de Reproducción del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en dicho centro emplean un doble control en todas las muestras de semen. "Nosotros utilizamos un control a mano y otro con códigos de barra donde casamos a cada semen con cada paciente". Por lo tanto, desde el principio, cada muestra de semen tiene el mismo código de barras que los óvulos que serán fecundados. Además, cada recipiente donde se hallan las muestras está debidamente identificado.

Por su parte, la Dra. Clara Colomé, directora de la Clínica IVI de Mallorca, explica que en sus centros se les asigna un código de barras a todas las pacientes, "es como su DNI dentro de la clínica". Por lo tanto, cada vez que se va a realizar algún proceso tanto con los óvulos como con los espermatozoides se coteja que el código de barras coincida con el que se le ha asignado a la paciente. Además, comenta que en otras clínicas se utiliza el doble testigo, lo que significa que habrá dos personas cotejando que las muestras corresponden con la paciente.

Según el Dr. Martínez, también existen otros sistemas de testigos electrónicos que validan si las muestras de semen están siendo utilizadas con los óvulos correspondientes. Asimismo, destaca que en países como Inglaterra se emplea con frecuencia "la persona del testigo" cada vez que se realiza una acción con las muestras. En dichos protocolos, se le indica a un miembro del equipo la única misión de validar que las muestras de semen corresponden en todo momento con los óvulos que tienen que ser fecundados. "Hay una persona que solo hace eso en los laboratorios", expresa.

Con respecto al supuesto "error" del hospital de Cádiz, la doctora Colomé indica que se trata de un caso que "es noticia precisamente porque es un caso muy extraño". Explica que pudo haber ocurrido "un error de trazabilidad, que no se hizo el seguimiento del semen que se estaba utilizando, sea porque no hubo dos testigos o porque no cuentan con un sistema matcher" como de los que disponen en las Clínicas IVI. En resumen, opina que es probable que el problema ocurriera al coger el semen. No obstante, aclara que se tiene que investigar lo que ha sucedido y que el hospital de Cádiz será el que pueda decir lo que realmente ha ocurrido.

Momentos críticos

Por su parte, el doctor Martínez recuerda que todo trabajo llevado a cabo por un humano puede tener un error. "Evidentemente puede haber ocurrido que se ha cogido otro semen, eso es lo único que a mí se me ocurre que puede haber sucedido", expresa. No obstante, recalca que el caso de Cádiz es algo "excepcional" y que la investigación que llevará a cabo la junta de Andalucía determinará qué tipo de fallo ocurrió en realidad.

En cuanto a los momentos más críticos durante la realización del procedimiento, tanto la doctora Colomé como el doctor Martínez consideran que se debe tener especial cuidado en todo el proceso. No obstante, este último matiza que, a nivel técnico, el momento más crítico ocurre cuando se cogen las muestras para realizar la fertilización y agrega que para él "es igual de crítico cuando el hombre que trae el semen valida que ese esperma es suyo".