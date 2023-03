Juan José Ballesta revela a Évole uno de los peores momentos de su vida: "Perdimos un hijo y se fue un cachito de mi corazón"

En medio de rumores sobre su situación anímica actual, después de salir a la luz que llevaba meses en paradero desconocido, Juan José Ballesta fue el protagonista este domingo de Lo de Évole.

El actor habló de todo: de su salto a la fama gracias a El Bola, de las épocas en las que el teléfono dejó de sonar y se quedó sin trabajo, de su faceta más íntima, de su "desaparición" pública y, sobre todo, de su expareja, Verónica, con la que tiene un hijo.

De esta forma, el intérprete se abrió en canal para contar, por ejemplo, pasajes muy duros de su vida. "Perdimos un hijo y se fue un cachito de mi corazón. Lo pasamos muy mal, porque fuimos a escuchar el corazón y no sonaba", relató Ballesta, que detalló: "Además, no llevamos a Juanito al cole ese día para que escuchara los latidos del corazón él también, y nos quedamos todos en shock, no sonaba nada".

Además, Juanjo habló de cómo es la relación con su ex, y qué pasó en su ruptura: "Se fue el amor. Fueron muchos años y desde muy pequeños. Me dejó ella, sinceramente". Entonces, se quedó sumido en una profunda depresión: "Yo lo pasé muy mal porque siempre he dicho que Vero será la mujer de todas mis vidas. Pasé un año y medio largo con depresión, malísimo. No podía concebir la vida sin Vero tenía mucha dependencia".

Sin embargo, narró, nunca fue a un especialista: "No fui nunca el psicólogo. Me lo comí a pelo, pero debería haber ido. Esa sensación de tener todo el día como un apretón en el pecho y con ganas de llorar, se pasa muy mal. No concibes la vida sin tu pareja después de tantos años. Todo te parece raro. Todo te entra ganas de llorar y todo te recuerda a ella. Dicen que el tiempo lo cura todo".

Y, ahora que todo ha pasado, asegura que, en diez años se ve "en el campo, con animales y con una niña". "Me quedé con las ganas de una niña", desvela. Preguntado por el nombre que la pondrá, el actor brome: "Juanita".