Juanjo Ballesta reaparece con una imagen renovada y desmiente su depresión: "Se han dicho muchas mentiras"

Juan José Ballesta ha reaparecido tras decidir ausentarse de la esfera pública el pasado año. Asegura que se siente bien, renovado, y que no está interesado en buscar el amor. Le interesa disfrutar del día a día, de su hijo y de su carrera profesional, tal y como ha explicado a Diez Minutos.

El intérprete, de 35 años, ha conversado con la citada revista después de que el pasado mes de diciembre se hablara de su misteriosa desaparición. Su entorno contaba por aquel entonces a Socialité que este estaba "oculto" y saturado, por lo que no estaba pendiente del móvil. Sin embargo, ahora el artista asegura que está "muy animado y con ganas de trabajar".

Ballesta subraya que los rumores sobre la supuesta depresión son un "bulo". "A mí no me ha ocurrido nada malo. Nada de nada. Solo me aparté de las redes sociales porque me sentía saturado. Me he dedicado a mi hijo Juanjito, y a entrenar fuerte para subir algo de peso, ya que estaba demasiado delgado. Se ha especulado demasiado, pero estoy de lujo, de verdad", sostiene.

El actor ha engordado 20 kilos, un cambio de imagen que simplemente se debe a que dedica muchas horas al gimnasio. "Me machaco ahí", dice, y afirma que, en el terreno sentimental, únicamente está centrado en su hijo y en "tontear con unas y con otras". "Estoy en la edad de divertirme sin ataduras", valora.

El intérprete tiene claro que en estos momentos no está dispuesto a sufrir por amor. "Lo pasé muy mal tras mis rupturas con Vero y mi última pareja, Jacqueline". Con nuevos proyectos profesionales entre manos, ya que "nunca" se ha alejado de la interpretación, su pasión, ahora regresa con las pilas cargadas: "Lo cierto es que he querido volver con una imagen nueva y renovada".