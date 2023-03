Georgina Rodríguez se gasta casi 30.000 euros en una mañana de compras: "No hay límite"

La moda ocupa un lugar importante en la vida de Georgina Rodríguez. De eso habló en El Hormiguero hace unos días, en los días previos al estreno de la segunda temporada de su reality en Netflix, Soy Georgina, donde deja clara su pasión por las tendencias. Le cueste lo que le cueste.

Tanto que, en uno de los episodios, se le ve disfrutando de un día de compras con amigos durante sus vacaciones de verano en Cerdeña. "Ir con 'Las Queridas' de compras es buena influencia por un lado, pero menos buena influencia por otro, porque todo siempre les viene bien", confiesa la influencer ante las cámaras.

"Cuando ella va de compras es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera", afirma Mamen Morales, mientras se ve a Georgina coger prendas y más prendas. "O no compra nada o lo compra todo, no tiene término medio", bromea Iván García: "Últimamente está tan guapa... todo le queda bien".

Además, se descubre un detalle curioso: a la modelo no le gusta probarse las prendas en las tiendas. "¿Le gusta la ropa? Se la compra. Luego en casa a lo mejor le queda bien o no, pero tiene una potra... Lo que se compra encima es que le queda bien", afirma Mamen.

Y así, entre compra y compra -también para Cristiano-, la modelo decide que ya está bien por el día y se dispone a pagar. "Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... Que me digan ahora cuánto es la broma", señala. Finalmente, el gasto asciende nada más y nada menos que a 27.515 euros.

Durante su visita a una tienda, la influencer se enamora también de un chándal de cashmere que cuesta casi 7.000 euros. Sin embargo, y a pesar de que le fascina, la pareja de Cristiano decide no llevarse la prenda porque el precio era demasiado elevado.