Momento tenso este sábado en Déjate querer. Álex acudió al programa presentador por Paz Padilla con el propósito de que su exnovia, Filomena, le diera una oportunidad.

El invitado cree que debería haberse implicado más en su relación. Así que, tras contar la historia que supuestamente los unió, se produjo el encuentro en el plató.

Y, para sorpresa de todos, Filomena negó que hubiesen mantenido la relación que cuenta él. "Estoy descolocada. Puede haber tema de confusión. Lo conozco de un viaje", señaló ella.

Filomena negaba tajantemente que hubiesen tenido una historia de amor en el pasado. "Está mintiendo. Lo sabía, porque le conozco. El rollo de él no me interesa", señaló, negando que hubiese habido siquiera un beso: "Se ha creado una historia de donde no la hay".

Entonces, ella abandonó el plató, mientras él trató de defenderse: "No voy a entrar en discusiones, pero yo no cuento mentiras. Desde el 8 de julio del 2018 hasta el 16 de julio de ese año, que se fue, para mí fue una persona muy importante. Ella no quiere saber nada de mí, lo respeto y se acabó", aseguró Álex.

Unas palabras que no convencieron a Paz Padilla, que dijo creerse la versión de Filomena: "Nos has engañado un poco", dijo la presentadora, visiblemente molesta, preguntándole si tenía pruebas de la relación. Cuando él respondió que no, la andaluza se encaró nuevamente con el invitado: "Te has inventado una relación ficticia. Deja de insistir", le pidió.