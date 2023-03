Rappel fue ingresado este jueves en el Hospital Universitario HM Torrelodones de Madrid de urgencia por un principio de neumonía. El vidente ha conectado con Sálvame desde la propia habitación del centro para hablar de su estado de salud.

"He pasado un susto, ya ha pasado. Hace tres días estaba con unos amigos comiendo, no tenía síntoma de nada. De repente empecé con una temblona, y no podía hablar, tartamudeaba", ha contado el futurólogo desde la cama del hospital.

"Pensaba que era una muerte súbita", ha expresado. Sus amigos lo trasladaron inmediatamente al hospital. "Fue una neumonía", ha confirmado. También ha detallado que está muy bien atendido, tanto por los sanitarios como por sus familiares: "Me están llamando personas con las que hacía años que no hablaba y, no me quiero emocionar, pero es muy emotivo".

Los colaboradores le han aplaudido desde plató al verlo con lágrimas en los ojos. "Tengo que estar unos días. Ante todo me voy a cuidar para poder estar pronto en casa y con amigos como vosotros", ha detallado el vidente. Para quitarle hierro al asunto, Rappel ha hablado del Baile de la Rosa: "A Isabel Pantoja le va a ir muy bien".