Brie Larson, conocida como la Capitana Marvel, se ha sincerado sobre su vida sentimental. La actriz comenzó una relación sentimental con el cineasta Elijah Allan-Blitz en 2019.

Pero parece que, entre ellos, la llama del amor se ha apagado. Ha sido en una entrevista para el número de abril de la revista Harper's Bazaar donde Larson ha confirmado que está soltera.

"No tengo otro trabajo. No tengo casa. No tengo pareja. No tengo un plan. Estoy completamente abierta", son las declaraciones que ofrece y que se puede leer en la portada.

Aunque sobre la relación parece no dar más detalles, sí que lo ha hecho sobre la maternidad. La actriz admitió que le gustaría ser madre, pero que, de momento, no sabe "cómo ocurrirá, cuándo ocurrirá y en calidad de qué".

Este pensamiento se ha vuelto, en parte, recurrente en su día a día, ya que al haber entrado en la treintena, su visión de la vida ha cambiado un poco: "Tenía los mismos miedos normales que todo el mundo sobre la soltería y los 30 años: '¿Qué quiero? ¿Cómo encajan una familia y un futuro en mi vida poco convencional?'".

Asimismo, Larson ha comentado que estaría planeando tomarse un tiempo de descanso profesional para centrarse en su vida personal antes de involucrarse en otro papel de protagonista. "No quiero que mis fans me vean como una copia de una copia. No puedes interpretar a un personaje que se basa en ver documentales e información de segunda mano", asegura.