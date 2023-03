Laura Escanes comenta en 'Sálvame' las declaraciones de Risto sobre la diferencia de edad: "A veces funciona y otras no"

Laura Escanes presenta este jueves un programa en directo de su podcast Entre el cielo y las nubes. La influencer contará con Dulceida en esta sesión especial, y se ha prestado a hablar con los medios. Con Sálvame en ha sido preguntada por el evento y por las últimas declaraciones de Risto Mejide.

Y es que su expareja presentaba este mismo día su nuevo libro, Dieciséis notas, una novela que aborda la vida menos conocida de Johan Sebastian Bach. El publicista ha insistido en varias ocasiones que comparte con el músico el haberse enamorado de chicas mucho más jóvenes que él. Por ello, la tertulia de Telecinco le ha preguntado a una de ellas.

Adela González ha aprovechado para preguntarle cómo vivió ella la relación con el publicista. "Intento siempre normalizar estas cosas, y cuando las he hablado intento hacerlo desde la normalidad", ha contestado.

"Le deseo que le vaya muy bien en la presentación y la verdad es que no he visto lo que dijo", se ha excusado la influencer. Después de escuchar un resumen de las declaraciones de Risto que el programa había preparado, Escanes ha explicado: "Qué te voy a contar. Yo he estado en una relación con diferencia de edad y a veces no funcionan, y a veces sí".

"Los caminos se separan y no pasa nada, como en cualquier relación", ha expresado. En cuando a las críticas recibidas por la diferencia de edad, la influencer ha contestado de forma general: "Si no son esas son otras críticas, en todas las relaciones ocurre". "Siempre intento contestar así, con lo que soy y ya está", ha justificado.