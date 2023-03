La escritora y periodista catalana Júlia Bacardit ha prohibido que su obra se traduzca al castellano. Así lo ha apuntado al diario ElNacional.cat en una entrevista que ha ofrecido sobre su trayectoria profesional.

"He prohibido la traducción al castellano del libro. Por contrato. No quiero contribuir a la bilingüización de la literatura catalana", asegura la autora de Dietari sentimental. Libro del cual, precisamente, tenía muy claro que no quería que hubiese una traducción.

"Cuando publiqué El precio de ser madre, que era un libro más periodístico, no me importó que me lo tradujeran, y he vendido más en castellano que en catalán", apunta la autora sobre una de sus obras.

Demà i demà passat. Serà molt millor que veure'm a la foto del catalán. https://t.co/T9M05cWrNH — Júlia Bacardit (@JuliaBacardit) March 22, 2023

Asimismo, asegura que, "en España, puedes no vender mucho en castellano, pero en comparación con el catalán siempre parecerá que has vendido un poco más".

"Estamos en un retroceso clarísimo del catalán", apunta en otra de sus respuestas. Es por estos motivos por lo que Júlia Bacardit no quiere que Dietari sentimental se traduzca al castellano, pero sí a cualquier otro idioma.