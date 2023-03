Robbie Williams, el gran 'entertainer', exhibe 25 años de reinado pop-rock en Barcelona

El carismático cantante británico y una de las que fuera estrella de una de las primeras 'boy band' de finales del siglo XX, Take That, hace pasar la gira de celebración de su 25 aniversario en la música por Barcelona. Robbie Williams (1974) repasará sus grandes éxitos como solista en un concierto que ofrece el próximo viernes 24 de marzo y sábado 25 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La gira lleva por título 'XXV Tour 2023' y desde el coliseo musical y deportivo de Montjuïc, Williams repasará grandes temas de su carrera como 'Let Me Entertain You'; 'Feel'; 'No Regrets'; 'Rock DJ' o 'Angels'. Estos temas están recopilados en su último álbum, 'XXV'. Venerado en su país, atesora 15 premios Brit Awards.

Williams, genio y figura de la música pop en este último cuarto de siglo a nivel global, ya ha paseado esta gira por Alemania, Irlanda o su propio país, el Reino Unido. Para la primera fecha en Barcelona, el artista vendió en 30 minutos más de 15.000 entradas, lo que llevó a la promotora a ofrecer un segundo concierto. Mucho ha llovido desde que en el año 1990 naciera Take That en la ciudad británica de Manchester, pero Williams sigue siendo, hace años en solitario, el rey.

Transporte entre plaza de Espanya y el Palau Sant Jordi

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilita el viernes y el sábado un servicio especial de autobuses que conectarán el Palau Sant Jordi y la plaza de Espanya. Los buses circularán a partir de las 22.45 horas, cuando finalizará el concierto, y para usarlos son válidos todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado.

Para subir al concierto se recomienda usar la línea 150 de bus entre plaza de Espanya y el Castell de Montjuïc, que se reforzará el viernes y el sábado entre las 19.00 y las 21.30 horas. Cabe recordar que el Metro de Barcelona funciona hasta las dos de la madrugada el viernes y el sábado durante toda la noche de forma ininterrumpida.

Palau Sant Jordi; Passeig Olímpic, 5-7; Viernes 24 de marzo y sábado 25 de marzo; A partir de las 21.30 horas; Precio: de 50 a 128 euros; doctormusic.com.