Un niño disfrazado, el engaño del perrito, un exconvicto por asesinato... El caso Lardero, el trágico asesinato del pequeño Álex

Desde el pasado lunes tiene lugar en la Audiencia Provincial de Logroño el juicio con jurado contra Francisco Javier Almeida. Está acusado del asesinato y agresión sexual a a Álex, un niño de nueve años, cuando jugaba en un parque de la localidad riojana de Lardero el 28 de octubre de 2021.

El acusado dice recordar poco, pero que el niño lo hizo todo "voluntariamente". Sin embargo, las pruebas muestran que fue una muerte "extremadamente violenta" y una agresión sexual "más todavía". Álex, según los investigadores, no tuvo posibilidad de defensa.

Pero cómo ocurrieron los hechos.

Un niño en un parque

El 28 de octubre de 2021 ya se estaba celebrando Halloween y Álex iba vestido de la niña del exorcista. Jugaba con sus amigos y su hermano pequeño en el parque Entre Ríos, en Lardero, un municipio inmediato a Logroño. A unos metros, sus padres disfrutaban en el merendero de unos amigos. Eran las 20.30 horas.

Pasó un hombre y se dirigió a Álex. Le pidió ayuda para cuidar a su perro. Le convenció, no se sabe cómo, y el niño se incorporó y se fue con el extraño. Recorrieron apenas 50 metros hasta el portal del número 5 de la calle Río Linares.

Según el relato del fiscal, aquel señor condujo al menor al dormitorio, donde le agredió sexualmente. Sin que Álex pudiera defenderse ni pedir auxilio, le inmovilizó al poner el brazo sobre el cuello "con ánimo de causarle la muerte por asfixia".

Con el cadáver, hacia el garaje

Los padres echaron en falta a su hijo y asustados preguntaron en un bar cercano y llamaron al 112. Llegaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Una niña comentó que Álex se había ido con un hombre. La pequeña aclaró que era la misma persona que semanas antes intentó engañarla para que fuera a su casa y supo indicar cuál era la dirección. De hecho, una semana antes, la policía recibió una llamada alertando de una situación parecida.

Se me ha desmayado en casa y he intentado reanimarle"

Cuando llegaron al apartamento encuentran en el rellano de la escalera al hombre y a Álex ya muerto. "Se me ha desmayado en casa y he intentado reanimarle", dijo. Pero no, había sido descubierto por un vecino. Al parecer, el hombre pretendía acceder al garaje para deshacerse del cadáver con su coche. La Guardia Civil se lo llevó detenido.

Se trata de Francisco Javier Almeida López de Castro, asesino y agresor sexual reincidente, nacido en 1967. Había salido de prisión en libertad condicional en abril de 2020 por agredir sexualmente y asesinar a la joven Carmen López, en Logroño, el 17 de agosto de 1998.

Accedió al tercer grado

Fue condenado a 30 años y pasó entre rejas 21 años y 7 meses. Estaba internado en la cárcel de El Dueso (Cantabria) y la pena terminaba el próximo 17 de agosto. Pero Almeida accedió al tercer grado con la oposición de la mayoría de los miembros de la Junta de Tratamiento de la prisión, que consideraron que había riesgo de reincidencia. Pero a su favor estuvo su buen comportamiento, sus 39 permisos penitenciarios sin incidentes y el tiempo de condena ya transcurrido.

En enero, con la aplicación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual (la conocida como ley del solo sí es sí), se rebajó de 10 a 8 años de la pena que se le había impuesto por aquella agresión sexual. El hombre ya fue condenado en 1993 a 7 años de prisión por la agresión sexual a una menor.

Vecinos y familiares de Alex, durante el funeral multitudinario. EFE

Polémica decisión

Tras la muerte de Álex y la polémica generada, el Gobierno anunció que revisaría si hubo fallos en el protocolo para conceder el tercer grado al acusado del crimen.

Tienen buena conducta en la cárcel porque allí no hay ni mujeres ni niños"

"Cuando un juez dice que un elemento como este tiene buena conducta debe saber que violadores, asesinos y pederastas tienen buena conducta en la cárcel, fantástica, porque allí no hay ni mujeres ni niños", ha declarado antes de iniciarse el juicio la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, de la acusación popular.

Por eso, "a ese director de prisión, a la Junta y al juez los vamos a llevar a la Audiencia Nacional", dado que "la responsabilidad recae en el Estado, que no puede mirar para otra parte" cuando sus instituciones "se han equivocado y han puesto a un peligroso violador y asesino en la calle", ha dicho Estrella.

El juicio

El juicio con jurado a Francisco Javier Almeida comenzó este lunes. El fiscal y las acusaciones particular -ejercida por la familia de Álex- y popular piden la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 15 años de cárcel por el de agresión sexual.

No sabe, no recuerda

En la que ha sido su primera declaración, Almeida ha llegado a alegar este martes que el niño lo hizo todo "voluntariamente", aunque ha reconocido que recuerda lo que ocurrió ese día con una "nube". "Ese día bebí un montón", ha afirmado y ha asegurado que no era su "intención agredirlo y matarlo", aunque no ha explicado qué buscaba ni como ocurrió todo.

No tuve intención de agredirlo y matarlo... no le puedo decir qué hice, fue todo muy deprisa"

"No le puedo decir qué hice, fue muy deprisa", le ha dicho el acusado al fiscal, "recuerdo que llevaba al niño en brazos pero porque cuando sucedió algo se me encendió y lo cogí para pedir ayuda y llevarlo al hospital". Tampoco sabe "explicar por qué subió" el niño a su casa. Luego ha reconocido que "en el dormitorio estuvo", pero que el niño se bajó solo los pantalones. Y ha reconocido que ocurrió el acto sexual, pero ha negado que lo violara.

El señor que se llevó a Álex

"En el barrio se había hablado que un señor los invitaba a ver pajaritos en su casa. Cuando se fueron, mi hija les siguió hasta el límite del pasaje, que ella no podía cruzar, y entonces vino al merendero a avisarnos y empezamos a buscarlo", ha relatado durante el juicio el padre de Claudia, la pequeña a la que el acusado trató de raptar en un primer momento.

Papá, papá... un señor se está llevando a Álex"

"Mi hija vino y me dijo: 'Papá, papá... un señor se está llevando a Álex'. Me contó que le había propuesto irse con él y, ante la negativa, fue a por Álex. Cruzamos el pasaje para buscarlo, pero ya no vimos a nadie", ha explicado ese hombre, dueño del merendero en el que iban a cenar las dos familias antes del rapto.

Momento del juicio por el asesinato de Álex. EFE

Primero la agresión, luego el asesinato

El niño "fue engañado" ha dicho ante el juez el agente que ha dirigido la investigación, el teniente de la Guardia Civil del Grupo de Delitos contra las Personas. "Claramente le persuade, engaña y convence, pensando que va a ir a ver una mascota. Convence al crío para que le siga al acusado hasta su domicilio", aseguró este martes en una sala de la Audiencia Provincial de Logroño.

"Está seleccionando a la víctima más vulnerable, le convence con un lenguaje entendible a un menor y consigue que le acompañe", relató el que fue el primer agente de la Policía Judicial en llegar al escenario de los hechos. Las señales, explicó, hablan de un estrangulamiento por la espalda, y de que el niño intentó defenderse pero no tenía posibilidad.

El niño no tuvo ninguna posibilidad ni capacidad de defensa desde que entra en el domicilio"

"No tuvo ninguna posibilidad ni capacidad de defensa desde que entra en el domicilio como consecuencia del engaño para ver a un perrito que no existía", aseguró al juez. También hay evidencia, ha explicado, de que la agresión sexual se produjo antes de la muerte por asfixia. La agresión, además, fue "con fuerza", según se ve en las pruebas. Una muerte "extremadamente violenta" y una agresión sexual "más todavía".

Almeida bajó por las escaleras porque, según este mando de la Guardia Civil, entendía que así tenía más posibilidades de detectar si se encontraba con alguien que saliendo del ascensor. Además, llevaba las llaves del coche.

El padre de Álex dice que se encuentran "como muertos en vida" Europa Press

"Nos han quitado toda la alegría"

David, el padre de Álex, ha prestado declaración durante la mañana de este miércoles. El hombre ha declarado que la familia ha perdido la ilusión desde que les arrebataron a su hijo. "Nos han quitado toda la alegría", ha dicho.

El padre del menor asesinado ha asegurado que, aunque a su hijo le gustaban los animales, era muy miedoso. "Veía un perro a varios metros en la calle y se asustaba", ha afirmado el padre. Por eso, no cree que pudiese ser convencido para irse con su supuesto agresor, "los hechos debieron de ocurrir a la fuerza".