La nueva vida de Anne Igartiburu: de la ópera del Teatro Real a concursante de televisión

Durante décadas, Anne Igartiburu se ha ganado el cariño de la gente a través de su profesionalidad presentando programas como Corazón, de TVE. Sin embargo, su vida está a punto de dar un giro radical puesto que está a punto de embarcarse en una nueva aventura que mostrará una faceta desconocida de ella.

La presentadora forma parte de la terna de concursantes de la décima edición de Tu cara me suena, que llega este mismo viernes a Antena 3. Estará acompañada por Alfred García, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Guasch y Susi Caramelo.

"Ahí hay que soltarse, ¿eh? Ya no es ver la lucecita roja y colocarse de presentadora. Esto es disfrutar y dejarse llevar", ha afirmado Anne mientras espera con emoción y motivación su estreno en el programa.

La actriz considera que la llamada del concurso "es un regalo". Además, ha lanzado un cariñoso mensaje de reconocimiento a quienes forman parte del programa: "Yo no me daba cuenta de donde me metía, pero tienen un equipo muy experto, te arropan, te cuidan y ha ido muy bien".

Sin embargo, Anne cree que lo más difícil ha sido "el arranque, el empezar a tomarle el ritmo de disfrutar de ese momento de vulnerabilidad, de no controlarlo todo. El dejarte ir... Primer o segundo programa sí, después ha ido bien".

Además, este no ha sido el único cambio que ha vivido Anne Igartiburu. La vasca ha sorprendido a todos cuando, a sus 54 años, ha debutado en la ópera. "Hay una ópera en el Teatro Real que se llama La nariz de Shostakóvich que al final hay un rol de presentadora, un papel interpretativo en el que salgo yo", ha confirmado.

Sin embargo, aunque quizá muchos quisieran ver a la comunicadora como cantante de ópera, lo cierto es que ella solo actúa en la obra. Aún no se ha lanzado al mundo de la música, tan solo representa su profesión sobre el escenario.