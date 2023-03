El presunto asesino del niño Alex no aclara cómo murió pero alega que el niño actuó "voluntariamente" en la agresión sexual

Francisco Javier Almeida, acusado de asesinar al niño Alex, de nueve años, en Ladero, en octubre de 2021, ha asegurado este martes recordar lo que ocurrió ese día con una "nube" y ha llegado a alegar que el niño lo hizo todo "voluntariamente".

La sala 13 de la Audiencia Provincial de Logroño acoge este martes la primera sesión del juicio, por jurado popular, contra Francisco Javier Almeida, de 55 años, al que el fiscal pide prisión permanente revisable por un delito de asesinato; y quince años de cárcel por un delito de agresión sexual , ambos cometidos sobre el niño Alex.

"Ese día bebí un montón", ha afirmado Almeida en la que ha sido su primera declaración dado que, hasta ahora, se había acogido a su derecho a no hacerlo. También ha asegurado que no era su "intención agredirlo y matarlo", aunque no ha explicado qué buscaba ni como ocurrió todo.

"No le puedo decir qué hice, fue muy deprisa", le ha dicho el acusado al fiscal, "recuerdo que llevaba al niño en brazos pero pera porque cuando sucedió algo se me encendió y lo cogí para pedir ayuda y llevarlo al hospital".

Ha dicho no saber "explicar por qué subió" el niño a su casa. Ha reconocido que "en el dormitorio estuvo" pero ha afirmado que el niño se bajó solo los pantalones. Ha negado que lo violara, pero sí ha reconocido que ocurrió el acto sexual.

La abogada de la acusación particular y popular, Alicia Redondo, ha avisado al jurado de que "los siguientes días van a ser muy desagradables". No le cabe "ni una sola duda" de que Almeida agredió sexualmente "con gran agresividad" al niño y lo mató.