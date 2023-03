El vínculo padre e hija que han ido cosechando Antonio David Flores y Rocío Flores Carrasco es irrompible. Lejos de poner distancia a su relación tras las polémicas que ambos han protagonizado en los últimos años, los dos han fortalecido su conexión.

Este lunes 19 de marzo, día de padre, la hija de Rocío Carrasco escribió unas emotivas palabras dedicadas a su progenitor. Un escrito en el que, además, aprovechó para agradecer todo el apoyo que ha recibido de su parte y demostrar la admiración que siente por él.

"Feliz día del padre, hoy y todos los días del año. Gracias infinitas por ser la única persona que jamás ha soltado mi mano, por respetar mis decisiones y tan solo escucharme cuando lo necesito", expresó la joven en Instagram, junto a un carrusel de imágenes en el que revivió diferentes momentos junto a su padre.

En su mensaje, la hermana de David Flores Carrasco dejó claro que la relación que ella y Antonio David han cultivado es única y es algo que no va a cambiar. "Le pese a quien le pese y digan lo que digan, me siento muy afortunada de que seas mi padre y el de mis hermanos. Gracias se te queda corto. No me faltes nunca", prosiguió escribiendo en el post.

La que fuera participante de Supervivientes zanjó haciendo un guiño directo a aquellas madres que ejercen también el papel de padre y viceversa. "Al resto de papás y mamás que sean padre y madre a la vez, también feliz día. Os admiro", finalizó.

Lo cierto es que Rocío Flores no celebró este día como esperaba, pues se encontraba mal del estómago. No obstante, esto no fue obstáculo para que, después, organizara una cena en su casa. Su novio, Manuel Bedmar, asumió el rol de chef y cocinó para los invitados. Sin duda, un plan familiar en el que, además de compartir tiempo juntos, disfrutaron jugando al parchís.