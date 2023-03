Omar Sánchez estalla contra Anabel Pantoja con una acusación y una advertencia: "Vamos a callarnos todos"

Omar Sánchez ha dicho basta. Este lunes, mientras se hablaba de él en Sálvame, el surfista estalló contra su ex, Anabel Pantoja. Y es que, en el programa de Telecinco, los colaboradores especulaban con si Omar Sánchez sería la persona con la que Anabel se ha reencontrado recientemente, teniendo además un acercamiento.

Aunque finalmente se desmintió, el propio Omar entró en el programa a través de un audio enviado a Migue Frigenti. En él, lanza una advertencia a su exmujer: "Que se dejen de criticar. Nunca he hablado mal de ella. Que dejen de aplaudir y de decir que yo soy el malo, porque todos tenemos que callarnos cosas, y yo mucho me he callado", comenzaba el audio del canario.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Omar lanzaba una acusación contra Anabel: "Ella es la primera que se pone a hacer cosas por detrás, diciendo cosas, y yo me quedo callado y siempre respetando, porque vamos a callarnos todos, es más bonito. En muchas cosas me he callado, y Belén lo sabe perfectamente, así que todos tranquilitos", sentenciaba, demoledor, el surfista.

Hace unos días, en una llamada telefónica con el programa de Mediaset, 'el Negro' dejó claro su actual estado sentimental: "Yo tengo mi vida hace tiempo. Estoy muy feliz". Además, ha insistido en su indiferencia hacia los sentimientos de Anabel: "No sé nada, ni lo sé ni me importa".

Sobre si Anabel podría estar valorándole más que cuando estaban juntos, Omar insistió en su propio momento vital: "Ni idea. Ahora mismo estoy muy bien, estoy muy enamorado, y ya está".