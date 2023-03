El "triste" día a día de María Teresa Campos: vive recluida, no quiere ver a nadie y no se vale por sí misma

María Teresa Campos vive recluida en casa, en las afueras de Madrid, sin querer tener ningún tipo de contacto con nadie. Así lo asegura la revista Pronto, que hace un repaso a cómo es el triste -titula la publicación- día a día de la matriarca del clan Campos.

Poco queda de esa María teresa activa y que iba de plató en plató hasta hace bien poco. Ahora su estado anímico preocupa a sus familiares y allegados, que quieren proteger a la comunicadora a toda costa. "A mi abuela le toca ya cuidarla, es ley de vida", dijo hace unos días Alejandra Rubio.

Lo cierto es que, según cuenta la revista, María Teresa ya no hace apariciones públicas y, siempre según esta información ni siquiera se vale por sí misma. Es algo que reconoció también una de sus hijas, Carmen Borrego. "Tenemos a una persona en casa", ha asegurado su otra hija, Terelu.

Además, ha perdido el interés por realizar cualquier actividad y por tener contacto con sus amistades, dejando incluso de realizar su tradicional partida de cartas. "Todas estamos muy preocupadas, porque ni coge las llamadas", asegura a la revista una amiga de la veterana periodista.

"Me da pena verla tan desmejorada. Me han contado que pasa por malos momentos de ánimo, que apenas come y que no quiere ver a nadie", confirma Ángela, que vive en la misma urbanización.

No conoce la muerte de Valenzuela

Terelu Campos y Carmen Borrego reconocieron que no han querido comunicarle a su madre la muerte de Laura Valenzuela, por el delicado momento de salud por el que atraviesa.

"Estamos todas un poco con nuestras madres mayores y nos hace estar sensibles todas", aseguraba la menor de las Campos. "No, creemos que en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada, lo primero que diría es llevarme, y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí. Ya le gustaría a ella darle un gran beso a Lara", aseguraba Borrego, al ser preguntada por si le habían dado la triste noticia a su madre.

Un día antes, Terelu apuntaba en la misma línea: "Entended que la situación de mi madre no es para tratarla públicamente. Creo que merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y en las condiciones que está", aseguraba la hermana mayor.