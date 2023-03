Las parejas de 'La isla' ven los vídeos que se dejaron antes de entrar en el programa: "Ya es suficiente"

Una de las sorpresas que tenía La isla de las tentaciones en esta nueva edición, era que las parejas podrían ver los vídeos que se grabaron el día que empezaron la aventura más decisiva para el futuro de sus relaciones.

Laura y Alejandro protagonizaron uno de los momentos más tristes al ver sus imágenes. La primera fue ella, que vio a su pareja llorando y deseando estar "juntos para siempre". "Me da pena porque vinimos muy concienciados y aquí me he dado cuenta de tantas cosas", dijo llorando.

Él, por su parte, revivió buenos momentos viendo las imágenes: "Esta es la Laura que yo conozco". En el clip, ella le decía que esperaba casarse con él, algo que ahora reconoce que no quiere. "No sé qué ha pasado aquí para que ya no quiera estos planes conmigo", confesó Alejandro.

La otra gran protagonista del visionado de los videomensajes, fue Elena. La Barbie, harta de ver las imágenes de su novio siendo infiel y con una hoguera de confrontación aproximándose, decidió que era suficiente.

"Hola amor, ya te echo de menos", son las únicas palabras que Elena oyó de David. "Esto son todo mentiras. Quiero enfrentarme en persona, no ver esto", dijo ella. Guardó la tablet y se marchó sin ver el resto.

David, sin embargo, sí vio todo el video y rompió a llorar. "Me dolería mucho que me fallaras porque ya me fallaron antes, y si lo hicieras tú sería insoportable", le dedicó la joven, adelantándose la situación.