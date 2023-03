Damián Mollá recuerda en 'El Hormiguero' el día que intentó ligar con la presentadora Ana Pastor

Como cada lunes, después de la entrevista con el invitado del día de El Hormiguero (en esta ocasión fue Kiko Veneno, que presentó el documental Un día Lobo López, que se estrena el próximo 24 de marzo en cines), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos.

Juan Ibáñez y Damián Mollá, las hormigas Trancas y Barrancas, El Monaguillo y Luis Piedrahita ocuparon su lugar en la mesa para comentar con el presentador anécdotas personales relacionadas con noticias curiosas.

"¿Sois de tener buena o mala suerte?", les preguntó Motos a sus colaboradores. En su turno, Mollá recordó el día que acudió todo el equipo del programa No somos nadie a una fiesta de la Cadena SER.

"Creo que tengo buena suerte en la vida, pero tomo ciertas decisiones que me llevan a los problemas", comentó Mollá. "Es un milagro que no nos echasen de la SER", admitió Motos antes de que contara la anécdota.

El colaborador comentó que fueron a la copa de bienvenida de la radio y "había dos partes, por un lado, los jefazos hablando con los grandes locutores. Pero vimos que no era nuestro sitio y nos fuimos al otro lado, que era donde estaba la morralla".

"Había un montón de chicas muy guapas e intentamos ligar con alguna. Vi a una y le pregunté qué hacía. Ella me contó que era becaria de Iñaki Gabilondo", comentó.

"Nos pusimos a charlar y le pregunté por la guerra de Irak para hacerme el interesante. La chica me explicó todo lo de Sadam Hussein y aprendí un montón, pero vi que Pablo se hacía camino entre la gente hacia mí con la cara roja", aseguró Mollá.

"Era como cuando se abre un campo de maíz en una película de miedo... me cogió el brazo y me dijo: Quieres hacer el favor de no ligar con Ana Pastor, que es la prometida del director de la Cadena SER, García Ferreras...", recordó entre carcajadas Mollá.

El presentador destacó que "esto fue antes del día que más cerca he estado de matarle, cuando le hizo la broma a Iñaki Gabilondo apareciendo por detrás de él en el informativo".