Sublevación vecinal por la eliminación de 500 plazas de aparcamiento para pacificar la calle Perú del Poblenou

El grupo municipal de Junts pedirá este martes en la comisión de Mobilitat del Ajuntament de Barcelona que se paralice el proyecto de pacificación de la calle Perú del barrio de Provençals del Poblenou, en el distrito de Sant Martí. Apoyan a cientos de vecinos de este barrio densamente poblado que ven peligrar hasta medio millar de plazas de aparcamiento en una zona con plazas privadas o de Barcelona Serveis Municipals (BSM) en régimen de concesión a un máximo de 50 años.

Desde la Plataforma Amics de la Gran Via, su portavoz, Edorta Moreno, se queja de que la decisión de pacificar esta calle así como los accesos a los colegios Brasil (que no ha arrancado por la oposición vecinal), Catalonia ola guardería Dolors Canals ha sido unilateral «y no se ha informado al barrio en ningún momento».

Ante las quejas, los vecinos recogen firmas y amenazan con manifestarse y el distrito ha paralizado temporalmente las obras de estas tres escuelas

Piden un diálogo «cara a cara» con el regidor del distrito, David Escudé (PSC), y que se aclare el inicio del primer tramo de pacificación, entre las calles de Llacuna y Bac de Roda, de un proyecto global que para el Consistorio solo supondría eliminar poco menos de un centenar de aparcamientos en superficie. Ante las quejas, los vecinos recogen firmas y amenazan con manifestarse justo antes de Semana Santa, y el distrito ha paralizado temporalmente las obras de estas tres escuelas.

Circulación solo en sentido Besòs

Pero la pacificación del tramo de la calle Perú entre Bilbao y Espronceda «continuará» esta primavera, aseguró Escudé en una entrevista. Con la reforma de esta calle paralela a la Gran Via, solo se mantendrán dos de los cuatro carriles al tráfico de coches y buses, se colocará un carril bici bidireccional y la circulación se eliminará en sentido Llobregat. Esta calle tiene una importancia estratégica como vía de comunicación, ya que conecta la plaza de las Glòries con el barrio del Besòs i el Maresme atravesando el Poblenou a lo ancho y pasando por la nueva ampliación del distrito tecnológico del 22@.

Materiales de obra acumulados frente a un edificio de oficinas de la calle Perú esquina Selva de Mar, en el Poblenou, Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Moreno también se queja de que los materiales de obra que han quedado abandonados en dos puntos de la calle, a la altura de Fluvià (colegio Catalonia) y Selva de Mar (frente a un bloque de oficinas) están haciendo perder "26 plazas de parking".

Sobre el papel del regidor Escudé, la plataforma lamenta que en estos momentos se encuentre "de perfil" ante el conflicto. "Dice que nos apoya, pero no hace reuniones de tú a tú. También nos trae a los padres para intentar enfrentarnos", se quejan. "Quién nos tiene que dar soluciones es el Ayuntamiento, no nosotros a ellos", critica Juan Carlos, otro miembro de la plataforma. Y va más allá en sus comentarios: "Están arrasando Barcelona sin ninguna implicación de las comunidades de vecinos, porque implicación no significa que no se celebren asambleas públicas y participativas".

Moreno también censura la postura de la alcaldesa, Ada Colau, que el pasado martes 14 de marzo declaró en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez que "conocía la problemática, y que esta afectaría a solo 80 plazas de aparcamiento". "No vamos a perder ni una", afirma aguerrido.

Por su parte, Juan Carlos quiere dejar claro que no están en contra de la pacificación de los entornos de los colegios, que podrían beneficiar a unos 2.800 escolares. "Todos somos vecinos", admite. De hecho, en el Catalonia ya se pueden ver mesas y bancos de madera frente a la puerta principal de entrada, aprovechando que la calzada es ancha. Algunos padres de alumnos se quejan de que, media hora después de recoger a los niños de clase, "allí no se sienta nadie", comenta Jordi, un carpintero de 42 años cuyos hijos estudian en el cercano colegio Brasil.

Mesa y bancos de madera ubicados frente al colegio Catalonia, en la calle Perú del barrio de Provençals del Poblenou, que el Consistorio quiere pacificar. MIQUEL TAVERNA

En este último centro, los vecinos creen que existe suficiente espacio en calzada como para "poner bancos, mesas y jardineras sin eliminar aparcamientos" e insisten en que, en una de sus últimas visitas, el regidor lo vio bien. La pacificación de colegios ya está hecha en el tramo Fluvià-Glòries. Para el carril bici, no hay aún fecha.

En su cruzada contra la eliminación de tanto aparcamiento, desde la plataforma están invitando a alcaldables a visitar la zona y en breve lo hará el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia.

Ante la falta de propuestas concretas tanto del distrito de Sant Martí como del Ayuntamiento, los vecinos movilizados proponen varias soluciones. Una, más barata, aprovechar dos solares ubicados en las calles de Bilbao y de Josep Pla (justo detrás del centre cívic Ca l'Isidret) como parkings. Otra, más faraónica: hacer plazas de aparcamiento soterradas justo debajo de la calle Perú "a precios populares, no los de BSM".