Marta Riesco acaba en urgencias y reaparece llorando: "No estoy loca, solo quiero trabajar"

Marta Riesco ha terminado en urgencias según ha contado ella misma en las redes sociales. La reportera, pareja de Antonio David Flores, trasladaba a sus fans su último percance de salud, que ha provocado gran preocupación entre ellos: "Algún día os contaré todo lo que estoy viviendo. Está siendo muy duro todo", aseguraba, hace unas horas, la periodista.

Todo ha tenido que ver con un viaje de Marta a Ponferrada, hasta donde se trasladó este fin de semana para realizar un reportaje de investigación. Sin embargo, y según ha indicado la redactora, todo se ha torcido. Así lo ha dejado ver en sus stories de Instagram, donde ha contado lo que le ha pasado, aunque sin dar detalles.

Llorando a lágrima viva, Marta agradecía a Luis Boya, un periodista local, y al cámara que le había acompañado el trato recibido por ellos. "No sé qué habría sido sin ellos hoy. Solo quiero que me dejen trabajar. Trabajar. ¿Qué he hecho tan malo? Están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace quince años por estar dónde estoy. No estoy loca, solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Solo soy un número pequeño en una gran empresa, pero lo he dado todo por ella. Y ahora solo están forzando para que me vaya. No puedo más", aseguraba en las redes.

Poco después, la propia Marta subía la imagen de una cama de un hospital donde agradecía al personal que la hubiese atendido.