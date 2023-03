Paco León relata cómo pierde los papeles cuando le dan un susto: "Pasé de 0 a 100 y empecé a romper el atrezo"

Paco León y los sustos "no se llevan bien". Así lo ha contado el cineasta en su paso por Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez en Movistar Plus. Y es que cuando el presentador le preguntó por sus reacciones ante los sustos, el director ha contado la experiencia de la que "más se avergüenza".

Todo ocurrió mientras rodaban la película Kiki, el amor se hace. Como el actor ha contado, su equipo de trabajo siempre advierte de que "no se puede asustar a Paco", aunque eso no significa que siempre se cumpla. "No controlo, me da un subidón de energía y me pongo violento", ha explicado el guionista.

"En el rodaje de Kiki la lie mucho", ha empezado a contar León, "A Alex García se le ocurrió darme una pistola-mechero. Era una de truco que te dan calambre". Ese fue el pistoletazo de salida para los nervios del sevillano.

En apenas segundos, según ha contado, se volvió "loco" y empezó a romper el atrezo "porque no podía matar al actor". Entre risas, ha narrado como se llegó a tirar un bidón de ponche de 30 litros o destrozó una barra de metal.

Entre el momento de locura, la gente de producción no llegó sorprenderse: "La gente que me conoce dijo 'no os preocupéis, le han dado un susto'". Aunque, lo cierto es que Alex García llegó a llorar del susto. Por todo esto, Paco León ha confesado que le da "muchísima vergüenza" recordar aquel momento.