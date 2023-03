Detenido un joven de 23 años en Barcelona por agredir sexualmente a un menor con el que contactó a través de un videojuego

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un joven de 23 años por agredir sexualmente a un menor, de 14 años, con el que contactó a través de un videojuego.

El arrestado se ganó la confianza de la víctima para conseguir un intercambio de imágenes de carácter sexual, y llegó a desplazarse desde Barcelona hasta Almería para mantener un encuentro sexual con él.

Cuando el menor denunció los hechos, el agresor le chantajeó emocionalmente y le amenazó con el objetivo de que se replanteara la denuncia.

En el registro domiciliario del detenido, los agentes localizaron numeroso material pedófilo en su ordenador -pendiente de analizar-, por lo que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.

La investigación se inició a mediados de febrero gracias a la denuncia presentada por el menor en Almería. En ella manifestaba que un hombre de 23 años, residente en la provincia de Barcelona, había contactado con él a través de un videojuego.

Además, la denuncia recogía cómo el presunto agresor se había ganado poco a poco su confianza, lo que provocó que las conversaciones se desviaran a un plano más íntimo. Incluso reconoce que llegaron a intercambiar imágenes de carácter sexual a través de una aplicación de mensajería instantánea y otras redes sociales. Por otra parte, el análisis del teléfono móvil del menor permitió adjuntar numerosas pruebas gráficas que corroboraban su testimonio.

Tras ganarse la confianza de la víctima y realizarle diversos regalos, el investigado le solicitó mantener relaciones sexuales sin importarle su minoría de edad, de la que era conocedor. Finalmente, se produjo un encuentro físico entre ambos en un hotel de Almería, para lo que el autor de los hechos se desplazó más de 800 kilómetros.

Chantaje emocional y amenazas

Tras enterarse de que el menor había denunciado los hechos, el arrestado comenzó a chantajearlo emocionalmente a través de su círculo más íntimo con el objetivo de que se replanteara la denuncia.

Asimismo, lo amenazó con denunciarlo por haberse aprovechado de una persona con discapacidad (dando a entender que tenía algún tipo de discapacidad). También se hizo con los contactos de la madre y el hermano de la víctima, llegando a ponerse en contacto con ellos con la misma finalidad.

Fue a principios de marzo cuando los agentes, con el apoyo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, realizaron el registro del domicilio del investigado en el que localizaron numerosos dispositivos digitales con información relevante para la investigación.

Por otra parte, recabaron nuevos indicios, tanto de hechos ya denunciados como de un nuevo delito de posesión de pornografía infantil, al encontrar en su ordenador numeroso material pedófilo.

Fruto de dicho registro, los agentes intervinieron siete discos duros, un teléfono móvil, un ordenador portátil y una tarjeta SIM, cuyo contenido está a la espera de ser analizado cuando se autorice el volcado y clonado de la información por parte de la autoridad judicial.

No se descarta que el investigado pueda haber sido autor de otros delitos de naturaleza similar no denunciados hasta el momento.

La Policía Nacional ha señalado que el 'grooming' se produce cuando un adulto se hace pasar por un menor en internet para ganarse poco a poco la confianza de un niño o adolescente al que termina acosando o chantajeando con fines sexuales.

Por ello, ha recordado la importancia de concienciar a los menores sobre los riesgos y peligros existentes en la red, así como la forma de prevenirlos y la necesidad de denunciar en caso de ser víctima de un delito de este tipo.

Algunos de los consejos de la Policía Nacional son "generar una relación de confianza para que, en caso de encontrarse en una situación problemática o comprometida, cuente lo que está pasando y no se calle por miedo o vergüenza", así como "no revelar información, ni privada ni personal". También recomienda "desconfiar de desconocidos que contacten a través de internet", "no compartir imágenes y vídeos íntimos" y, en caso de que se produzca una situación de acoso, "no ceder nunca al chantaje y pedir ayuda a un adulto de confianza". Asimismo, aconseja "denunciar los hechos en una comisaría".