Enfrentamientos en Francia por la reforma de las pensiones: la Policía carga contra los manifestantes en la plaza de la Concordia

Miles de personas han salido a la calle este jueves de forma espontánea en Francia para protestar contra la reforma de las pensiones que el presidente del Gobierno, Emmanuel Macron, ha aprobado por decreto y sin voto en la Asamblea Nacional, ante la falta de una mayoría clara entre los diputados. Los ciudadanos se han manifestado en distintas ciudades del país, con quema de mobiliario urbano, y las fuerzas del orden ha tenido que intervenir para dispersarlos.

En París, los manifestantes se han concentrado en la plaza de la Concordia, que la Policía ha desalojado con gas lacrimógeno, cañones de agua y cargas, ante el lanzamiento de fuegos artificiales, el encendido de una hoguera y la resistencia de algunos de los presentes. Una vez dispersados, las protestas se han contagiado a las calles adyacentes, donde se han desatado pequeños incendios y donde algunas personas han intentado formar barricadas con motocicletas, según informa el periódico francés Le Figaro. Al tratarse de los barrios centrales de la ciudad, los turistas han huido ante el caos, mientras los antidisturbios perseguían a los alborotadores.

Las barreras formadas con basuras (a causa de la huelga de los encargados de recogerlas) y el fuego ha dificultado la dispersión. Durante las protestas, los manifestantes han entonado diversas consignas en contra del Gobierno y de la primera ministra: "Muerte a los cerdos", "ACAB" ("All cops are bastards", que traducido al español significa "Todos los policías son unos bastardos") y "Élisabet no quiere dimitir, pero la vamos a echar".

Las protestas no se han limitado a la capital francesa, sino que se han replicado en distintas ciudades del país. En Marsella, al menos una decena de tiendas han sido saqueada al comienzo de la tarde después de que el Gobierno recurriese al artículo 49.3 de la Constitución para dar luz verde a la reforma de las pensiones sin votar en el Parlamento. En concreto, han atacado sucursales bancarias y establecimientos de telefonía, de artículos electrónicos y de ropa, como Zara, Camper o Pimkie.

También ha estallado una protesta en Nantes, donde los vecinos se han refugiado en bares mientras la Policía lanzaba gas lacrimógeno contra los manifestantes. Los mismos medios han empleado las fuerzas del orden contras los concentrados en Ámiens, Lille y Lyon.

Aprobada la reforma por decreto

El Gobierno de Francia ha recurrido este jueves a un instrumento constitucional, el artículo 49.3, que evita someter a votación en la Asamblea Nacional gala la reforma de las pensiones, después de constatar las dificultades para reunir la mayoría suficiente para sacar adelante uno de los proyectos estrella del presidente.

"No se puede jugar con el futuro del país"

Macron, que ha mantenido contactos durante todo el día con distintos actores políticos, ha reunido de urgencia al Consejo de Ministros para que este avale recurrir al artículo 49.3, en virtud del cual el proyecto sale adelante independientemente de su nivel real de apoyo. "No se puede jugar con el futuro del país", ha asegurado.

Ya ante la Asamblea, la primera ministra, Elisabeth Borne, ha confirmado la invocación de dicho artículo, en un pleno tenso, cargado de reproches y con exhibición de pancartas incluida. Los diputados de la izquierda la han recibido coreando La Marsellesa.

Borne, sobre su futuro

Por su parte, la primera ministra ha afirmado este jueves que su futuro en el Gobierno dependerá de las mociones de censura anunciadas contra su Ejecutivo después de la aprobación de la reforma de las pensiones. Una la presentará el partido de ultraderecha Agrupación Nacional, de Marine Le Pen; otra la está preparando la izquierda y una última provendrá del grupo parlamentario Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT).

Borne, que ha dado a entender en una entrevista en TF1 que no piensa dimitir a pesar del descontento social por la reforma, ha insistido en que la reforma de las pensiones es "necesaria para asegurar la supervivencia del sistema de pensiones".

Movilizaciones el próximo jueves

A su vez, los principales sindicatos de Francia han anunciado una gran jornada de manifestaciones para el próximo jueves 23 de marzo en respuesta a la utilización por parte del Gobierno del artículo 49.3 de la Constitución. La secretaria confederal de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Catherine Perret, ha señalado que estas organizaciones llevarán a cabo reuniones durante el fin de semana por este motivo.

Con respecto a las protestas, ha asegurado que esto demuestra que el Gobierno "está fallando", según ha informado el diario Le Parisien. Asimismo, ha pedido la retirada total de la reforma y ha hecho un llamamiento a los manifestantes para que lleven a cabo "acciones pacíficas" en el marco de las protestas.