Quico Taronjí cuenta cómo su despido le llevó a un naufragio personal y real, en medio del mar: "Estuve muerto para todo el mundo"

El presentador Quico Taronjí se pone cada fin de semana al frente de Aquí la Tierra, el programa de La 1 en el que se habla de todos los aspectos a los que afecta la meteorología, de ciencia y del futuro. Antes, el presentador pasó por un naufragio vital, tras su despido repentino de Telemadrid y por uno literal, en el que pensó que moriría.

Tras pasar por programas como España Directo, La vuelta al mundo en directo o ¿Dónde estás corazón? llegó a presentar el magacín A Doble página, junto a Jose Toledo en Telemadrid. Fue allí donde comenzó su bajada a los infiernos y su resurrección.

"A mí me despidieron de un día para otro en pleno éxito televisivo, con unos ratios de audiencia espectaculares y con un futuro prometedor. Yo estaba feliz y confiado en A doble página, un programa que copresentaba con mi querida Jose Toledo. Y un día, de repente, se acabó. El ERE de Telemadrid nos dio en plena línea de flotación", explicaba Taronjí, que ahora también trabaja dando charlas motivacionales, en su perfil de Linkedin.

"Os aseguro que jamás me he sentido más perdido y confuso en mi vida. Tuve una crisis personal tremenda. No lo vi venir, claro", decía sobre cómo se sintió al perder un trabajo que creía seguro y con el que era feliz.

"Muchos sabréis que decidí emprender un viaje vital de no retorno, y me lancé a recorrer todo el mar Mediterráneo en un kayak trimarán. Naufragué durante una tormenta cerca de la costa de Túnez, y durante 12 largas y agónicas horas, estuve muerto para todo el mundo... menos para mí mismo", rememora.

En una publicación anterior llega a contar que durante ese tiempo sorteando a la muerte, "sólo podía pensar: 'ahora mi madre estará en la cocina, llorando'. Sentí mucho el sufrimiento que estaba causando a los míos, pero, sobre todo, lamenté el tiempo perdido, el no haberles dicho que los quiero y la cantidad de comidas familiares que había pospuesto porque tenía cosas que hacer...".

Pero ahora, el presentador tiene claro que aquello, como lo de su despido, significó también un cambio vital, que le hizo desprenderse del personaje y encontrar a la persona, además de aprender una gran lección: "Lección aprendida: No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos".