Marta Sánchez da la cara sobre su fama de "antipática" y desvela una gran manía

Marta Sánchez fue una de las invitadas de Las tres puertas, el programa de entrevistas que presenta María Casado en La 2 de RTVE. La cantante, que lleva una trayectoria de 37 años en la música, se sinceró sobre algunas cuestiones de su vida.

"Me ha costado caro hablar con ese impulso que tengo, pero siempre he sido muy yo, muy de verdad. Nunca me han gustado los disfraces", dijo rotunda, hablando de su impulsividad.

"Tengo algo de fama de no ser fácil y, yo me considero la mujer más fácil del mundo", se quejó la artista, que recibió el apoyo de la presentadora. "Voy a hacer 38 años de carrera, y tienes todas las puertas y ventanas de la casa abiertas a una opinión pública, a que te juzguen, a que piensen que eres de una forma o de otra. Hay mucha gente que se equivoca", replicó ella.

Entonces, María Casado apunto a la posibilidad de que, seguramente, pocas personas la conozcan realmente. "No me conozco ni yo", respondió la cantante, que se explicó sobre la mala opinión pública que a veces se tiene sobre ella. "Hay muy pocas profesiones en las que haya que estar obligado a decir cómo eres o a dar datos más íntimos. Hay veces que no te apetece contar muchas cosas, porque prefieres guardártelas para ti. Entonces ya es cómo que eres antipática o que eres reservada. Creo que hay veces que he contado muchas cosas de mí, igual a veces hasta demasiadas".

“Yo he llorado mucho pero creo que, además de haber tenido una exitosa carrera, puedo decir que soy muy feliz”. #LasTresPuertas



Además, Marta reveló su gran manía, que tiene que ver cuando viaja y va a los hoteles. "Hago las camas en los hoteles. Todo el rato. En mi habitación, ya sea una noche, tres días, cinco días, la cama la hago yo, no puedo esperar a que la haga la persona que se encarga. No puedo soportar ver una cama deshecha, es algo que me supera", contó.

Incluso aunque se tenga que 'llevar por delante' a su pareja: "Fede me dice: '¡que estoy dentro! Eres la única persona que conozco en mi vida que hace camas con gente dentro'".