Como era de esperar, la percepción de los bonos sociales eléctrico y térmico por parte, que se sepa, del vicepresidente Enrique Ossorio; de la líder de Más Madrid, Mónica García; y el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha entrado de lleno en la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea regional. Sobre las informaciones conocidas este miércoles se han pronunciado la mayoría de portavoces parlamentarios y, por supuesto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando quedan 73 días para las elecciones.

"No hay derecho a hacer tanta demagogia", le ha lanzado la jefa del Ejecutivo a la líder de la oposición, de la que ha dicho que "vive a todo trapo". "Se trata de que todo el mundo viva como vive usted", ha añadido Díaz Ayuso, muy aplaudida por su grupo parlamentario, que hasta en dos ocasiones ha echado mano del caso Mediador que involucra al exdiputado socialista Tito Berni, para responder a los ataques del PSOE.

"Hasta que no enseñe las facturas del Ramsés [el restaurante al que se ha demostrado que iba la trama] no está para hablar", le ha respondido Díaz Ayuso al portavoz y candidato socialista, Juan Lobato, cuando este ha recordado que él es familia numerosa y no tiene el bono eléctrico, que permite un descuento del 65% en la factura de la luz, ni el térmico.

"El bono social eléctrico lo pagamos todos los españoles", ha incidido mostrando una factura de electricidad de su hogar para resaltar que hay un concepto que financia esta bonificación para familias vulnerables y numerosas. "Financiamos con un importe concreto el bono (...) el bono social hay que pedirlo (...) quienes no lo pedimos, no lo cobramos", ha proclamado Lobato.

La percepción de ayudas también ha servido al PSOE para atizar a los líderes del PP y, de soslayo, a la de Más Madrid, que percibe los bonos sociales por tener una situación familiar coincidente. Este jueves, Mónica García se ha referido a la percepción del bono térmico como un "error". "Es una ayuda regresiva que no llega a la gente vulnerable y llega a los que no lo necesitamos. Voy a hacer todos los trámites posibles que estén en mi mano para intentar devolverlo", ha detallado, explicando que el esta ayuda única anual de algo más de 195 euros la recibió el pasado diciembre automáticamente al ser beneficiaria su familia del bono social eléctrico, que sí que debe solicitarse y al que ella se ha referido como tarifa especial para familias numerosas.

Tanto García como Ossorio cobraron estas ayudas sociales, que se pusieron en marcha con el propósito de aliviar los hogares más vulnerables, por tener esta condición familiar. Es algo legal, ajustado al procedimiento, pero que se ha criticado porque ambos tienen rentas muy elevadas. Además, esta polémica ha puesto de relieve las carencias en el diseño de las ayudas, haciéndolas en parte ineficaces, y el Gobierno central ya ha movido ficha y ha anunciado que corregirá estos defectos.

"Hay una diferencia entre reconocer los errores y jactarse de ellos", ha asegurado también García, en referencia Ossorio, que percibe un sueldo superior a los 100.000 euros y tiene un patrimonio en acciones superior a los 1,5 millones de euros, que defendió ser beneficiario del bono y, de hecho, aseveró que pediría todas las ayudas a las que le abriera la puerta ser padre de cuatro hijos.

Este jueves lo ha vuelto a defender en el pleno. "A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva", ha insistido Ossorio, para agarrarse de nuevo al caso Mediador para atacar a la diputada Marta Bernardo. "Usted no tiene la caradura, usted tiene la cara de Tito Berni", le ha lanzado el vicepresidente a la parlamentaria socialista que le había resaltado que esta era una cuestión de ejemplaridad. "No estamos hablando de quién tiene más dinero, estamos hablando de ética", ha afirmado Bernardo. "más de un millón de familias numerosas honestas en este país que no lo han solicitado porque consideran que no lo necesitan", ha añadido.

Ossorio, cuya dimisión o cese fueron solicitados por Mónica García tras conocerse la percepción del bono, pidió a su vez la dimisión de la líder de Más Madrid, no por recibir la ayuda si no por estar en idénticas condiciones y exigirle a él responsabilidad. Este jueves, el portavoz 'popular', Pedro Muñoz Abrines, se ha referido en el hemiciclo al marido de la líder de Más Madrid, que es el titular del bono social, para asegurar "cobra bastante más que el señor Ossorio". Y ha pedido su dimisión: "Señora García, márchese ya. Los madrileños no se merecen una política que no sabe ni lo que ingresa ni lo que gasta", ha añadido Muñoz Abrines.