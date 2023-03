"Mi mamá me lavaba el cerebro diciendo mentiras de papá": la Justicia italiana niega a Juana Rivas la custodia de su hijo menor

El Tribunal de Apelación de la ciudad italiana de Cagliari (este) ha negado a la española Juana Rivas la custodia del menor de sus dos hijos, que deberá permanecer en Cerdeña con su padre, Francesco Arcuri, aunque podrá visitarle.

En la sentencia se estipula que el hijo mayor, de 17 años, estará bajo la custodia de Juana Rivas en España, mientras que el segundo, de 9, deberá permanecer con su padre en la isla de Cerdeña. No obstante, la madre española "podrá ejercer su derecho a visitar al menor exclusivamente en Cerdeña" o en la pequeña localidad de Carloforte, en la isla de San Pietro, donde reside el padre.

Podrá hacerlo durante los fines de semana una vez termine la escuela los viernes, en las vacaciones navideñas y en las escolares en años alternos. Esta Semana Santa, especifica la sentencia, el menor deberá permanecer con el padre. En verano, Juana Rivas podrá acoger al niño durante 15 días consecutivos antes de la primera mitad del mes de julio y otros 15 días en la primera mitad del mes de agosto, salvo que las partes enfrentadas acuerden otro reparto.

El juez ha rechazado una instancia para la protección del menor presentada por Rivas y ha ordenado asimismo a los Servicios Sociales de Carloforte que analicen las condiciones del niño después de que haya pasado un tiempo con su madre. En la sentencia, se recoge un informe de junio de 2022 que indica que el niño había cambiado su versión de su relación con la madre y que tanto ella como el hermano mayor le habían hecho decir mentiras.

En un encuentro con personal psicológico en septiembre de aquel año, a su regreso de las vacaciones de verano en España con su madre, dijo: "Mi mamá es como si me hiciera un lavado de cerebro hablándome de papá, diciendo mentiras sobre papá, que papá me pegaba pero no era verdad".

La batalla por la custodia

La batalla por la custodia de los hijos es uno de los casos más mediáticos de los últimos años en España y empezó en 2016, cuando la madre abandonó Italia con ellos alegando más tarde maltratos físicos y psicológicos por parte de Arcuri. Ya en España, Rivas se negó a regresar a Italia con los menores, a los que escolarizó en la localidad granadina de Maracena para el curso 2016-2017.

En junio de 2017, el padre obtuvo en Cagliari la guarda y custodia provisional de los niños, lo que motivó que un juzgado de Granada ordenara su inmediata restitución a Italia, decisión que fue refrendada por la Audiencia Provincial. Desatendido el anterior requerimiento, el juzgado dictó resolución por la que conminaba a la entrega inmediata a finales de julio en el punto de Encuentro Familiar de Granada, hasta donde se desplazó el padre de los niños junto a la autoridad consular de Italia y una dotación policial, aunque la acusada no se presentó.

Rivas decidió ocultarse en compañía de los dos menores en un lugar desconocido para las autoridades, que trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados, lo que hizo que Arcuri interpusiera una denuncia por desaparición de los niños. En julio de 2022, el Tribunal Supremo español avaló el indulto parcial concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Juana Rivas, en prisión por su condena a dos años y medio de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores.