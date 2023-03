La Asociación Vecinal de Sol y el Barrio de Las Letras denuncia la presencia de ratas por la zona del Distrito Centro, en los alrededores de la Puerta del Sol. Los vecinos consideran que el mal estado de la calle con restos de comida y basura, unido al deficiente servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han sido el reclamo para los roedores.

Desde Madrid Salud (el organismo que se encarga de la gestión de las políticas municipales en materia de salud pública) informan que no han recibido avisos ciudadanos y no tienen registradas indecencias relacionadas con ratas en la zona de Sol.

A raíz de las noticias sobre el asunto, van a "reforzar el tratamiento raticida en el alcantarillado", según informan a este diario. Además, se van a intensificar las revisiones en los próximos días.

La inversión del Ayuntamiento de Madrid en los servicios de limpieza han aumentado en estos años y las quejas sobre los servicios de limpieza y gestión de residuos se han ido reduciendo en comparación con años anteriores, según comunican desde el consistorio. También mencionan que aún hay margen para seguir mejorando el servicio.

La ciudad de Madrid, mal valorada en limpieza

La Asociación Vecinal de Sol y el Barrio de Las Letras se reunió el pasado 22 de febrero con responsables de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid advirtiendo de la situación de deterioro de la limpieza que sufría el entorno de la Puerta del Sol, en particular el eje de la calle Espoz y Mina y otras calles adyacentes, un problema derivado de actitudes incívicas y una deficiente recogida de residuos.

Según los resultado de la encuesta de 2022 de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la ciudad de Madrid, la limpieza continúa siendo uno de los principales problemas de la ciudad.

"Es la pescadilla que se muerde la cola" como comenta Víctor, portavoz de la plataforma vecinal, los establecimientos hosteleros no cumplen la ordenanza sobre residuos y basuras y el servicio municipal de limpieza es deficiente. Además, remarcan que la Acumulación de basura va generando un "efecto llamada" que hace que la gente siga amontonando más basura convirtiendo todo en un "autentico bausero". Por eso también reclaman que los "establecimientos hosteleros, se responsabilicen de cumplir con la normativa establecida", "nos indigna que no se tomen medidas y no se aplique la ordenanza". El Ayuntamiento interpuso casi un 19% más de multas que en 2019 por este tema.

Los vecinos piden que las empresas concesionarias de estos servicios "cumplan con sus obligaciones contractuales y en caso contrario se aplique lo estipulado para estos casos o incluso se les aparte de sus funciones y tareas”. La empresa responsable de los servicios de limpieza del Distrito Centro de Madrid es Cespa, filial de Ferrovial.