Los bomberos levantan el confinamiento por el incendio de Calafell

Los Bombers de la Generalitat han levantado el confinamiento por el incendio de Calafell después de haber conseguido perimetrar el fuego y estabilizar los focos secundarios que se habían originado. Además, no se han reproducido otros nuevos.

Miquel López, inspector de los Bombers, ha explicado que durante este miércoles controlarán todas las columnas de humo que pueden ir saliendo en el interior y el perímetro, e irán descartando todos los avisos que les haga llegar la población. Las condiciones meteorológicas son favorables porque el viento ha menguado.

El alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha explicado que las franjas de protección se hacen habitualmente entre abril y el mayo, cuando crece la vegetación, y ha constatado que este incendio ha llegado en un momento poco habitual.

“Todavía no era el momento de limpiar el sotobosque, porque no es la época del año adecuada. No esperábamos que en marzo tendríamos un incendio con condiciones de julio”, ha añadido Ferré, que también ha pedido a las administraciones un cambio en la normativa para que intervenir en solares sucios sea más rápido. “Hay trámites que duran año y medio o dos años y cuando lo tienes limpio, al cabo de dos meses ya vuelven a crecer las hierbas”, se ha quejado.

Los Bombers mantendrán 10 camiones y 10 vehículos de mando y apoyo a Calafell. En cuanto a la extensión quemada, la cifra es aproximada porque hay claros verdes que no se han quemado en el perímetro y focos secundarios que no se han perimetrado. El cálculo actual es de unas 24 hectáreas. “Al ser un fuego conducido por el viento que iba saltando hay claros verdes”, ha explicado el inspector de Bombers, que ha indicado que se trabajará intensamente durante todo el día, y en función de como evolucione el fuego se verá si el incendio se puede dar por controlado por la tarde.

El fuego ha quemado algún patio y alguna valla, pero ninguna casa ha sido afectada. El asfalto, de hecho, sirvió para parar las llamas.

En cuanto a las causas, Cándido Rincón, de los Agentes Rurales, ha remarcado que trabajan con diferentes hipótesis. En la zona hay actividad agrícola, también hay caminos por donde se puede pasear y hay un tendido eléctrico. Este miércoles harán la investigación, puesto que martes no fue posible hacerla por la noche.

Rincón ha reconocido que están preocupados por la primavera que viene en cuanto a los incendios. “Tenemos una vegetación muy estresada, hace mucho de tiempo que no llueve”, se ha quejado.

El delegado del Govern en el Penedès, David Alquézar, ha enviado un mensaje de contención en la población, recordándoles que los Bombers continúan trabajando en el incendio.