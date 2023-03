Shawn Mendes podría tener una relación sentimental con la actriz Sabrina Carpenter

En noviembre de 2021, Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su ruptura tras más de dos años de relación. Casi un año después de la noticia, la cantante expuso en varias entrevistas su deseo de disfrutar de una nueva etapa de "libertad y experimentación".

Por su parte, el intérprete de Treat You Better prefirió guardar silencio sobre la separación y rehacer su vida poco a poco. Y es que, si bien la exintegrante de Fifth Harmony ya cuenta con una nueva relación sentimental con el empresario Austin Kevitch, el canadiense también habría encontrado alguien que ocupe, de nuevo, su corazón.

Se trata de la joven actriz de 23 años, Sabrina Carpenter. Según informan varios medios estadounidenses, ambos artistas se han dejado ver varias veces en público expresando su amor sin ningún tipo de tapujos.

"Shawn y Sabrina llevan viéndose un tiempo. Les encanta estar juntos, pero hacen todo lo posible por mantener un perfil bajo. Hace un par de semanas estuvieron en una fiesta de cumpleaños, y la verdad es que estaban adorables. A Shawn se le nota muy feliz", son las declaraciones de una fuente cercana a la pareja para Entertainment Tonight.

Asimismo, esta persona apunta que la semana pasada acudieron a la fiesta de presentación de Endless Summer Vacation, el nuevo disco de Miley Cyrus, celebrada en Los Ángeles. Pero, por el momento, no hay nada confirmado por parte de ninguno de los protagonistas de la que sería una nueva historia de amor entre cantantes.