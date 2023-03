Los Veintisiete acuerdan cerrar la reforma de las reglas fiscales en 2023, entre dudas de Alemania

Los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea han acordado dejar cerrada la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento -la norma que recoge las reglas fiscales que se aplican a los Estados miembros- antes de que concluya el año. Los Veintisiete han rubricado este acuerdo, aunque con ciertos recelos por parte de Alemania, tras la concluir la reunión del Ecofin, el foro económico que reúne a estos ministros y que depende del Consejo de la UE. De cumplirse los plazos, el nuevo texto de las reglas fiscales se aprobaría durante la presidencia española de la UE, que arrancará el próximo mes de julio en un clima de precampaña electoral.

En un largo comunicado hecho público después de la reunión, el Ecofin ha refrendado las líneas generales para la reforma planteadas por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre. En ellas se planteaba que las reglas fiscales sean más flexibles y se adapten a la situación de cada Estado, con sendas de reducción de déficit y deuda personalizadas para cada país y con vistas a un periodo de cuatro años. Eso sí, en todo caso se mantendrán los umbrales máximos del 3% del PIB en el caso del déficit y del 60% en lo relativo a la deuda.

El acuerdo del Ecofin emplaza a que "prosigan rápidamente los trabajos sobre la revisión de la gobernanza económica", aunque reconoce que "son necesarias más aclaraciones y debates". También se recoge que la nueva normativa debe permitir que los planes de ajuste puedan "alinearse, previa solicitud, con el ciclo electoral nacional, revisarse con la llegada de nuevos gobiernos y actualizarse en circunstancias objetivas, manteniendo al mismo tiempo la ambición del ajuste fiscal".

Las conclusiones del Ecofin constituyen "un hito importante en la reforma de las normas fiscales comunes de la UE" y suponen "una importante aportación a la Comisión para sus próximas propuestas legislativas", tal y como se recoge en la nota hecha pública al concluir la reunión. Se espera que el organismo que preside Ursula von der Leyen presente un texto articulado durante las próximas semanas, que se someterá a debate entre los Estados miembros.

El acuerdo alcanzado este martes ha sido bien recibido por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, presente en la reunión. En su opinión, las conclusiones Ecofin suponen "un paso adelante en la reforma y un compromiso reforzado para que el proceso legislativo culmine en 2023".

"Está claro que la revisión de las reglas fiscales es una cuestión muy importante, es un expediente prioritario para todos los países europeos. Nos interesa tener cuanto antes un marco que se adecúe a las necesidades y la realidad actual", ha expresado Calviño. "Vamos a avanzar lo máximo posible para tener cuanto antes unas reglas fiscales que se adecuen a la realidad", ha agregado.

Dudas en Alemania

Pese a haber firmado las conclusiones, Alemania ha marcado perfil propio, anticipando que no será fácil que su gobierno dé el visto bueno a la norma definitiva cuando se concrete. Tras abandonar la reunión, el ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, ha incidido en que hay acuerdo en algunas áreas, pero no en otras, y ha recordado que "hace falta mucho trabajo para involucrar a todo el mundo". "Hemos pedido a la Comisión que siga involucrando a los Estados miembros antes de publicar una propuesta legal y eso quiere decir que no hay carta blanca. Hace falta una discusión técnica más profunda en los asuntos inciertos", ha agregado Lindner.

Preguntada sobre esta cuestión, Calviño ha rehusado valorar la posición política de cada Estado miembro y se ha limitado a decir que España mantiene un diálogo "fluido y constructivo con los representantes alemanes del Ecofin".