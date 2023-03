María del Monte, tajante ante los comentarios sobre su relación con Isabel Pantoja: "Yo no he reconocido nada"

Tras su entrevista en Lo de Évole, María del Monte ha querido aclarar sus declaraciones y dejar claro su posicionamiento sobre su amistad con Isabel Pantoja. La cantante siempre ha asegurado que quiere ser discreta con todo lo relacionado con su vida privada, por lo que se encuentra muy enfadada ante quienes han puesto en su boca afirmaciones que ella no ha hecho.

Durante la entrevista con Jordi Évole, María no dudó en hablar del dinero que perdió por no querer conceder exclusivas, o cómo la irrupción de la tonadillera en el panorama musical hizo que ella perdiera su puesto . Estas fueron algunas de las declaraciones que hizo la cantante, y la escusa con las que algunos han basado sus teorías sobre la supuesta relación "más que de amistad" entre las dos cantantes.

Por ello, la cantante ha aclarado la situación en el programa Y ahora Sonsoles mediante una llamada telefónica. María del Monte ha sido completamente tajante sobre el tema: "No he reconocido en ningún momento ninguna relación con ninguna otra persona que no sea mi pareja". La intérprete lleva ya 20 años junto a su mujer, Inmaculada Casal.

Como ha destacado la artista, lo que hubo entre ambas folclóricas fue un "momento puntual de amistad y compañerismo, pero nada más". Y es que, según ha asegurado al programa de las tardes de Antena 3, el dinero que le ofrecieron fue por hablar de su amistad: "De eso a que alguien diga que yo he reconocido una relación, no, no, al pan, pan y al vino, vino".

Finalmente, para zanjar el tema ha hecho una petición a sus seguidores y medios: "Lo que no cuente yo de mi vida, rogaría que no lo haga nadie en mi nombre. No es cierto que yo haya reconocido nada". De este modo, se cierra, de nuevo, las sospechas sobre la supuesta relación.