Así es Carmen Asecas, la joven actriz de 'La promesa'

Se está adaptando "a un nuevo terreno", las series diarias. Y una, además, que ha llegado pisando fuerte. Aunque las críticas con las que comenzó la serie por el poco o nulo acento de casi todos sus personajes a excepción de algunos dentro de la servidumbre, y eso que está ambientada en la Andalucía inmersa en plena Restauración española —en 1913, a las puertas de la Primera Guerra Mundial—, La promesa ha conseguido cautivar a los espectadores y prácticamente a cada episodio va ganando adeptos en las tardes de la sobremesa de La 1 de RTVE. Entre los rostros que más han llamado la atención de los espectadores está el de Carmen Asecas.

Rodeada de actores y actrices tanto debutantes en dicho mundillo, como la protagonista, Ana Garcés, o Arturo Sancho, a intérpretes mucho más consagrados como Eva Martín, Joaquín Climent, María Castro, Manuel Regueiro o Carmen Flores Sandoval —quien da vida a Simona Martínez, el personaje favorito de Asecas—, la intérprete considera su participación en la ficción como un aprendizaje continuo.

En ella interpreta a Catalina Luján, hija del primer matrimonio del marqués y melliza de Tomás (Marc Coll), una mujer de ideales renovadores y modernistas, cuya resolutividad la hacen la candidata perfecta para heredar la hacienda si no fuera porque en aquella época una mujer no podía heredar. Un papel con el que aún sigue "flipándolo" porque "fue todo uy rápido" y no sabía "cómo gestionarlo", según confesó en una entrevista con Los Lunes Seriéfilos.

La joven actriz, aunque criada en Valencia, no nació allí, sino en Alaska, en Estados Unidos, de donde era su padre, razón por la que habla los tres idiomas (español, valenciano e inglés). Además, sabía desde muy temprana edad que quería dedicarse a la interpretación y ponerse sobre las tablas, de ahí que toda su formación haya estado encaminada en dicho rumbo.

Además, ha admitido que su apellido, Asecas, es artístico. "De pequeña me daba mucha rabia que me llamase Mari Carmen y otros derivados de Carmen y yo siempre contestaba que era Carmen a secas y me puse el nombre en todas las redes sociales y ahí se ha quedado, porque me gusta", puntualizó en dicha charla.

Carmen Asecas primero se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, donde se tituló, amén de que ya desde pequeño había realizado estudios de canto y solfeo — en la Escuela Coral La Nau, vinculada a la Universitat de València—, de danza contemporánea y danza urbana y hasta uno de telas aéreas.

Tras todo ello se trasladó a Sevilla, donde entró en 2019 a formar parte del XXI Laboratorio de Investigación teatral en el Centro Atalaya TNT, si bien durante la pandemia aprovechó para realizar otro curso, en este caso de cine, en Universal Arts School de la capital del Turia.

Ya por aquel entonces había entrado a formar parte de una compañía de teatro experimental, bautizada como Atentados Teatrales, y con la que participa en festivales como Ruzafa Escénica (Valencia), Teatro Radical (Córdoba) o Encuentros Concertados (Sevilla).

También interesada en la educación, en 2019, de la mano de la compañía Little Lions, realiza una gira nacional con la obra Shakespeare Returns, de teatro infantil y juvenil en inglés. También ha participado en otras obras como L'opera dels tres rals [La ópera de los tres centavos], de Bertolt Brecht], Ser visibles, Baby Shark o A galopar.

Delante de las cámaras, aparte de haber participado en publicidad, como en un spot para Coca-Cola en 2014, se la pudo ver debutar en la serie La ruta, gran triunfadora de los premios Feroz de este mismo año y en la que participaba en tres episodios interpretando a Noe. Tras ello llegaría su gran oportunidad en La Promesa, tal y como aparece en su currículum dentro de su agencia, Mayte Ortega.

"Me ha cambiado mucho la vida. También yo estoy descubriendo quién es Carmen Asecas ahora", afirmó, así como que estos primeros pasos en la industria han sido "muy emocionantes", sobre todo porque reconoce que le "bastante pánico la cámara" viniendo del teatro. Además, como actriz se considera "muy autoexigente", si bien asegura haber aprendido "a quitarle peso a las cosas y a asumir la frustración", y alguien a quien le encanta trabajar en equipo.

Carmen Asecas, además, ha doblado prácticamente su número de seguidores en Instagram desde que comenzó la emisión de la serie. Si en enero de este año tenía unos 1.500 followers, hoy por hoy está cerca de alcanzar los 3.600, quienes pueden ver tanto su amor por la naturaleza como la relación sentimental que mantiene desde haceunos años con Will Martz, un artista, pianista de jazz y productor musical, respondiéndose con mensajes de cariño cada publicación que hace el otro.

Por ahora sin más proyectos audiovisuales a la vista puesto que está centrada en que la serie diaria de RTVE salga tan bien como pronostican estas primeras semanas de emisión, Carmen Asecas tiene claro que volverá en algún momento al teatro. Y quizá, si todo sale bien, qué otras aventuras le pueden llegar ahora que comienza a ser más conocida.