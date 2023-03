Ayuso denuncia el "caos" de Cercanías en Madrid: "La red depende de Pedro Sánchez"

Ante el nuevo episodio de retenciones y retrasos, de más de cinco horas, que se han producido este martes en varias líneas de Cercanías de Madrid, tras el choque de dos trenes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar el "caos" que se produce a diario en esta red de transporte y ha recordado que este servicio "depende del Gobierno de Pedro Sánchez".

Así lo ha señalado durante una visita al IES Luis Vives de Leganés, donde ha indicado que Cercanías ha vuelto a sufrir una nueva jornada de "retrasos" y "averías" en la red, y ha reiterado que esta es competencia exclusiva del Ejecutivo de Sánchez. "Me gustaría que lo sepa todo el mundo", ha añadido.

La líder regional ha sostenido que el presidente del Gobierno ha tomado la decisión de "crear el caos completo en esta región". Además, ha criticado que el servicio es "totalmente deficitario", que "perjudica a Metro y multiplica los atascos" en la ciudad de Madrid.

▶ "El servicio de Cercanías es deficitario, perjudica a @metro_madrid y multiplica los atascos. Pido, por favor, que pongan solución a un problema tan grave para Madrid".



"Los 2.556 millones del Presupuesto de Cercanías que se destina a Cataluña los quisiera en Madrid. Esto es algo que me gustaría señalar porque creo que no se está solucionando. Yo creo que el Gobierno está a la deriva, está a la desesperación, actúa contra la sociedad para sobrevivir, improvisa leyes, modifica pensiones sin criterio hasta pelearse en público como estamos viendo", ha manifestado.

En esta línea se ha pronunciado el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que ha señalado que estos problemas que sufre esta red ya se lo trasladó a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "No basta con negar la realidad, es evidente. El usuario no entiende de izquierdas o derechas, de PSOE o PP. No puede ser que nunca sepas si va a llegar o no", ha dicho en una entrevista en Telemadrid.

Al hilo, ha asegurado que es "falso" que desde el Ejecutivo central se esté invirtiendo en el Cercanías de Madrid después de las declaraciones que hizo la ministra, quien aseguró que se habían movilizado más de 4.000 millones de euros. "Se está empezando a movilizar, pero ya debería estar ejecutado", ha explicado.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha calificado como "el día de la marmota" estas averías en Cercanías que son "constantes y diarias" debido a "la falta de mantenimiento y de inversión", ha lamentado Serrano en un comunicado. "Desde el PP de Madrid vamos a seguir constantemente denunciando este permanente castigo del Gobierno de Sánchez hacia los vecinos de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.