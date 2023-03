Pablo Rouss: "Nos han metido la falsa creencia de que la música es una jerarquía"

Pablo Rouss es un joven de Navarra que se mudó a Madrid para perseguir su sueño de adentrarse en el mundo de la música. A sus 28 años ha ganado dos Latin Grammy, uno de ellos por la producción de Tacones rojos, quizá la canción más conocida de Sebastián Yatra.

Recientemente, ha participado en el Festival Rompe, el evento en streaming organizado por Amazon Music España que lleva dos años en activo con el objetivo de apoyar el talento emergente en la escena musical española.

¿De dónde le viene esta pasión por la música?Pues no viene de familia, ni mucho menos. Sí que es verdad que, de joven, mi padre tocaba la guitarra y a mi madre siempre le ha gustado mucho la música, pero no he tenido esa cultura musical de que mis padres pusieran muchos discos. La fui trabajando según iban evolucionando mis gustos en el tiempo. Fui interesándome en el mundo de la producción con 16 o 17 años, aunque me metí a estudiar la carrera de Diseño Gráfico. A un mes de terminar la carrera, tomé la decisión de dejarla y adentrarme de lleno en la industria musical.



¿Qué fue lo que cambió en su mente para dar este salto?Tuve un accidente en un concierto en Pamplona. Había un juego de fuegos y me quemé la mano con un petardo que me pusieron al revés en el mástil de la guitarra. Estuve tres meses yendo al hospital para la cura y dos años y medio para la recuperación total. El médico me dijo que no iba a poder volver a tocar la guitarra, entonces me dio un clic en el cerebro. Empecé a no estar interesado por los estudios y tomé la decisión de dejarlos, porque me di cuenta de que lo que quería hacer realmente era música.



Ciclos es su primer álbum de estudio. ¿En qué fase de su propio ciclo se encuentra?Estoy superfeliz, diría que en el mejor momento de mi vida. En cuanto a este ciclo, diría que estoy en el final, como si ya lo hubiese completado y todo volviese a la normalidad. Estoy en un momento de tranquilidad, muy enfocado en mi carrera como productor, pero también en mi carrera como artista y con muchas ganas de todo lo que se viene, que va a ser fuerte.

A sus espaldas recoge una gran lista de artistas que han colaborado en este trabajo. ¿Cómo ha trabajado para conectar con cada uno siendo estilos tan diferentes?Esto viene de mi carrera como productor porque trabajo con artistas superdiferentes. Desde Sebastían Yatra, David Bisbal, Vanesa Martín hasta Lola Índigo, Belén Aguilera, Walls, Pole, Hens... un poco toda la nueva ola. Son artistas tan diferentes entre sí que me ha ayudado muchísimo a la hora de hacer este disco para poder hacer canciones muy diferentes, pero a la vez con cohesión entre ellas y que se pudiesen amoldar al artista que había en ese momento, pero que, al mismo tiempo, sonase a mí y que a nivel de producción tuviese sentido. Ha sido un reto bastante grande y cuando empecé a hacer el álbum no pensaba que fuese a completarlo. La primera idea que tenía era hacer una trilogía de Ciao, el tema con Walls, La salida con Hens y Triste con Soge Culebr, pero el punto de inflexión fue cuando contacté con Abhir para hacer un tema juntos. Le dije: 'sería increíble que nos juntemos con Cruz Cafuné y Maikel Delacalle en un mismo tema'. Todos los canarios que para mí son como lo más top de la industria. Ese junte llegó y fue el momento en el que dije: 'Voy a hacer disco más tocho de colaboraciones que se pueda hacer'.

Dice que 'con empatía y respeto, la música no entiende de géneros'. ¿A qué se refiere?Creo que nos han metido una falsa creencia de que la música es una jerarquía en la que los artistas están en un punto y los oyentes en otro. Y esto se refleja en que se considera que los artistas no son personas. A veces, el punto de vista del público es tratar al artista como si fuese algo superior, porque al final el fanatismo genera esa sensación de sentir que la otra persona está en un escalón diferente. Con esta frase quiero decir que, cuando tú tratas a las personas como tal y dejas un a un lado cualquier tipo de interés económico o de industria, es cuando salen las cosas. He podido montar un álbum de 22 colaboraciones porque la regla principal ha sido el respeto. Creo que el vínculo personal es lo que hace que la música fluya, porque la música son emociones y sentimientos y eso es lo que también son las personas.

Sus inicios en la industria fueron como productor. ¿Considera que este trabajo no se reconoce tanto como el del cantante?Cada vez menos porque actualemente están saliendo varias figuras a la luz. En España tenemos a D3llano, Kabasaki, Carlos Ares, Odd Liquour que son productores que están haciendo bastante ruido, por lo que creo que ya no estamos en la misma dinámica musical del productor que está en la sombra y que el artista es el que se lleva todo el éxito. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero vamos por muy buen camino.

¿En cuál de los dos lados se siente más cómodo?Me considero bastante camaleónico. Es verdad que me siento muy bien en la sombra porque no tengo esa necesidad de estar en un primer plano constantemente, pero también soy una persona muy activa y social, y me gusta estar delante. Además, mi proyecto de artista es una manera de demostrarme que no estoy estancado y que puedo hacer cosas más grandes de las que ya he hecho o pienso que voy a hacer. Por lo que, para mí, el proyecto de artista es un estímulo muy grande.

Sob bastante los cantantes que cuando se les pregunta cómo se ven en un futuro, responden que como productores.Es que este mundo es un fifty-fifty y cada vez mantengo más firme mi teoría de que los artistas producen y los productores componen, que es un equipo de dos. Por ejemplo, Belén Aguilera y yo llevamos unos 15 o 20 temas hechos, somos un dúo. No lo veo como ella compositora y yo productor, lo veo como que ambos aportamos en nuestros campos y formamos un equipo. Ella aporta ideas y produce, y yo, si tengo que aportar alguna idea de composición, se la doy. Eso sí, aún sigue habiendo gente que tiene miedo de que otros se metan en su campo, pero eso ya es cuestión de egos y autoestima.

En sus redes apunta que se ha llegado a 'obsesionar con la concepción del éxito', ¿lo considera un problema?No, porque gracias a esa obsesión estoy donde estoy. He trabajado los siete días a la semana durante cuatro años porque estaba empeñado con llegar más lejos y eso es lo que me ha hecho crecer. Creo que la obsesión no significa irte al lado oscuro. Es verdad que puedes llegar a este lado, pero si sabes gestionar esas ganas de comerte el mundo, por darle una connotación positiva al término, mientras te mantengas a flote y estés cuerdo mentalmente, todo va a ir bien.

Aunque a esta obsesión le dé una connotación positiva, ¿ha llegado a frustrarse durante su trayectoria?Sí. Me he frustrado, he tenido ansiedad, estrés, he llorado sin saber el motivo... pero todo eso es un proceso que hay que tomárselo de manera natural. Pensar que vas a vivir en un mundo idílico en el que el estrés y la ansiedad no te va a dar, en 2023 es mentira. Todo va mucho más rápido de lo que iba antes y hay que aprender a vivir con ello. El problema es que, quizás, no nos han formado en lo que son los problemas mentales. Es algo jodido porque nadie te lo sabe explicar bien, ya que está dentro de ti y ni siquiera sabes cómo explicarlo. Entras en un bucle de angustia porque la gente no te entiende del todo y tú tampoco te entiendes. Hay que intentar hablar de esto con naturalidad y, sobre todo, hay que aprender a lidiar y vivir con ellos porque forman parte de nuestro día a día. No hay éxito sin dolor y eso, para mí, es la regla de oro.

Este primer proyecto lo va a presentar el próximo 24 de abril en La Riviera (Madrid). ¿Le da vértigo subirse al escenario como cantante?Más que vértigo, me da respeto porque es un paso más de demostrarme a mí mismo que estoy creciendo. Es verdad que vengo de una gira con Hens de setenta bolos en la que he cantado con él nuestro tema en prácticamente todos los conciertos. Eso me ha servido muchísimo para a quitarme miedos y aprender que lo que tienes que hacer es ser tú mismo y elevar tu personalidad a la enésima potencia.

¿Cómo afronta los nervios ante este cambio de estar detrás del escenario a pasar a estar frente al público?En mi casa ensayo mucho la voz y la puesta en escena. Hago mucho trabajo mental de situarme en el momento y, sobre todo, de saber que tengo que disfrutar y de que va a ser un día en el que voy a tener mucha gente y amigos acompañándome. Además, este proyecto de colaboraciones no es algo que quiero que se centre en mí porque no es el concepto que quiero dar de él. Sino que va a ser una noche en la que nos vamos a juntar mucha gente de la industria en un mismo escenario y vamos a hacer algo que todavía no se ha hecho. Va a ser un día en el que se va a romper el estigma de lo que tiene que ser un concierto.