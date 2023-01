Sila Lua: "Es importante que haya mujeres productoras que sirvan como referentes para las jóvenes"

Raíces, mar y experiencias de otro tiempo. Sila Lua (Vigo, 1997) combina estos conceptos con su pasión por la lírica y la producción en su álbum debut, Rompe, un trabajo conceptual conformado por once canciones que representan las paradas de un viaje inacabable. La artista lo presentará este sábado 28 de enero en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, en el marco de su gira por las principales ciudades de España.

Por aquel entonces arrancaba la pandemia. ¿Influyó la crisis sanitaria también en su decisión? Sí, sí. Vivía con tres compañeros de piso en un espacio enano. Sabía que no quería quedarme ahí porque en aquel momento todo era un verdadero caos, faltaba comida... ya sabes. Hay gente a la que la pandemia le sirvió para dejar de fumar y esas cosas, pero a mí me ayudó a tomar la decisión de perseguir mis ganas de hacer música.

¿Y qué le hizo volver a España?Porque allí hice la carrera y después me quedé a trabajar, pero desde Londres no podía desarrollar mi carrera, tenía que ser desde aquí, en España.

Estudió música en Londres. ¿Por qué eligió esta ciudad? A Londres me fui con una amiga después de terminar Bachillerato. Quería hacer Filosofía, pero no estaba segura. No sabía si quería pasar tanto tiempo de mi vida en una biblioteca. Mi amiga volvió a casa y yo decidí seguir allí para estudiar producción musical. Estaba muy impactada con los conciertos, la gente que conocí, la cultura underground de las fiestas, las naves industriales, las comunidades artísticas…

Se estrena con un primer disco, pero puede presumir de haber teloneado ya a artistas de largo recorrido, como Mala Rodríguez. Eso no lo puede decir cualquiera. Bueno, creo que mi proyecto aún está empezando. Empecé a tomarme en serio esto hace como dos años y aún queda mucho por hacer. Telonear a la Mala fue increíble y muy emocionante. Además, fue en Vigo, mi ciudad. La primera vez que vi a La Mala fue cuando tenía cinco o seis años, subida a los hombros de la pareja de mi madre. Pero todavía me quedan muchas cosas por hacer.

Ha dicho que pensaba estudiar Filosofía. ¿La música no estuvo siempre en sus planes?Muchos niños y niñas quieren ser cantantes, y a mí me pasaba también. Cantar en el espejo y creerte Beyoncé, Shakira… Esa motivación paró durante un tiempo, pero ahora sí que estoy persiguiendo ese sueño que tenía cuando era pequeña. Es gracioso poder decirlo ahora, aunque también quise ser médico. De hecho, escogí el Bachillerato de ciencias. Y eso que se me daban muy bien las letras.



Y después de culminar sus estudios, ¿a qué sabe sacar un primer disco y poder hacer una gira por toda España?Después de estar un año y medio obsesionada con un tema, que de repente esté hecho y tengas que pasar a lo siguiente… Antes no sabía lo que era eso. Ahora estoy muy implicada con la gira, que es otra manera de trabajar. No es lo mismo pensar en un show que en un álbum. Me apetece mucho plasmar la esencia de Rompe y de este primer disco al directo. Hacer un show más completo en comparación con los que he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ese es mi foco ahora mismo y me apetece muchísimo.

Rompe es un disco que aborda un viaje. ¿Dónde empieza y dónde acaba ese trayecto?

En realidad representa un viaje que no quiero que acabe nunca. El disco no tiene un final. Empieza con La hija del capitán, sobre la historia de mi bisabuelo, que murió en un naufragio. Uso a mi abuela para hablar de esta niña que se lanza a la mar. Quería encontrar un concepto para contar mis cosas cotidianas de una forma más poética o cinematográfica. Rompe empieza siendo más convulso, con canciones más agresivas, preguntas... y termina con canciones que indican comprensión, paz. Son 11 canciones, el 1 y el 11. Intenté que fuera algo circular.



El mar está muy presente en este disco. ¿Qué significa para usted?Hay mucho del imaginario del mar en el disco, pero la idea se me ocurrió en Menorca. Tuve la oportunidad de darme una vuelta en un velero y recuerdo estar sentada en la proa. La sensación era muy absorbente: el ruido del motor, el sonido del mar, el viento… Me pareció que esa imagen podía tener muchos ángulos y lo primero que hice fue pensar en mi abuela. Ella vive en un pueblo pesquero. El otro día, de hecho, me puse a mirar mis libros de poesía, algunos me los había dado ella. Casi todos los poemas que tenía marcados tenían metáforas marítimas. Es muy loco, porque hacía muchos años que no tocaba esos libros. Poéticamente, siempre me ha interesado el simbolismo del mar y la naturaleza, porque son paisajes que he visto muy a menudo.