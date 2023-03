Podemos amenaza a Yolanda Díaz con no ir al anuncio de su candidatura si no les garantiza antes un papel protagonista en Sumar

Podemos recibe con frialdad el anuncio de Sumar de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, celebrará pronto un acto en Madrid en el que con toda probabilidad confirmará su candidatura a las próximas elecciones generales. Este lunes, el partido morado aseguró que no conoce ningún detalle de ese evento, que Sumar ha anunciado por redes sociales. Y, además, amenazó con no asistir a ese evento si Díaz no firma previamente con ellos un preacuerdo de coalición, una fórmula jurídica que constataría una cierta preeminencia de Podemos dentro de la alianza.

Posteriormente, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, rebajó el tono en declaraciones a medios de comunicación. "Si podemos cerrar un acuerdo antes de que se produzca ese anuncio, será la mejor de las noticias y yo confío en que será así", señaló Belarra, que pidió alcanzar un pacto "lo antes posible" para poder participar conjuntamente en los actos e iniciativas "preelectorales" que lleve a cabo Sumar "en el marco de la coalición con Podemos".

Las alarmas saltaron este lunes a primera hora, cuando Sumar publicó un tuit en el que afirmaba que el "proceso de escucha" de Díaz está "llegando a su fin" y prometía que "pronto" arrancará con un acto en Madrid "una nueva etapa". A raíz de ese mensaje, los principales dirigentes tanto de IU como de En Comú Podem mostraron su satisfacción: el más claro fue el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que directamente afirmó que "se acerca el momento de anunciar" la candidatura de Díaz a las próximas generales, mientras el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, calificó de "muy buena noticia que pronto vayamos a tener novedades sobre Sumar".

Concluye el proceso de escucha iniciado por @Yolanda_Diaz_ y se acerca el momento de anunciar su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Será un acto multitudinario.

La participación ciudadana, de fuerzas políticas de UP y más, es la clave para que sea un proyecto ilusionante https://t.co/6uQ4WuKPYk — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) March 13, 2023

No obstante, Podemos recibió la noticia con mucha más cautela que IU, el PCE o los comunes catalanes. "Esperamos que se pueda cerrar un acuerdo de coalición para poder ir al acto de presentación de Yolanda Díaz como la candidata de todos", aseguró claramente este lunes el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez, que señaló que "primero", antes de decidir si en la presentación de Díaz habrá representación morada, Podemos debe "saber si va a ser la candidata de todos". "Y para eso tenemos que cerrar anteriormente una coalición entre Podemos y Sumar", planteó Sánchez.

En realidad, lo que busca el partido morado no es firmar ya una coalición, algo que jurídicamente solo puede hacerse cuando se convoquen las elecciones generales, sino suscribir un acuerdo político con Sumar en el que quede establecido que ambas organizaciones, Sumar y Podemos, concurrirán a los comicios en igualdad. Esa concepción choca frontalmente con la que Díaz ha defendido desde el inicio de su gira por España, ya que lo que quiere la vicepresidenta es que los partidos se subsuman en su marca, lo que provocaría que Podemos perdiera buena parte de su peso como formación más potente a la izquierda del PSOE.

En este sentido, los morados son la única formación del espacio político que han presionado públicamente para mantener un papel preeminente en Sumar. Y, de hecho, este lunes Sánchez afirmó que Podemos respeta que "IU, PCE o la Chunta Aragonesista puedan poner sobre la mesa sus requisitos", pero también señaló que "la unidad entre Podemos y Sumar" es "la condición de posibilidad de mantener el Gobierno de coalición". "Hemos propuesto un acuerdo de coalición para garantizar la unidad de todo el espacio progresista y entendemos que las listas se tienen que elaborar con primarias, esa propuesta está ya sobre la mesa y estamos esperando a que nos respondan", planteó el coportavoz de Podemos.