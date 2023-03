Peter Pan existe en Nunca Jamás... y en el espacio

Vivimos en la época de los remakes. Porque, aunque actualmente también se crean nuevas historias, y muchas de ellas son realmente buenas, otras… pues no tanto. Recurrir a obras de popularidad asentada, aquellas que han marcado a generaciones y que se han instaurado en nuestra cultura como verdaderos clásicos, es una maniobra muy utilizada. Aunque no está exenta de polémica, y es que las comparaciones son odiosas. Siempre hay una gran proporción de la audiencia, más conservadora, que no perdona ni la más leve variación respecto de la historia o ambientación original. Y en contrapartida, también encontramos a quienes defienden la reinvención de las viejas historias y su punto de originalidad y perspectiva más acordes a los tiempos modernos en temáticas tan controvertidas como la sexualidad, la expresión del género y la diversidad racial y cultural. Y, comúnmente, cuando estas dos facciones se encuentran en las redes, se desata el polvorín.

Curiosamente, esta pugna levanta más ampollas cuando los remakes son acerca de los clásicos infantiles con los que hemos crecido. Nadie puede negar que la nostalgia es un sentimiento muy poderoso. Remakes como La Sirenita, Aladdin o, la más reciente a estrenar, Peter Pan & Wendy, hacen arder las redes sociales con un grito al unísono: "Esto no es como cuando yo era pequeño".

Póster de 'Peter Pan & Wendy' Disney

Pero esto de rehacer una vieja historia no es ni siquiera novedoso, digamos que ahora estamos en la segunda generación de remakes, ya que el propio Disney adquirió su popularidad a base de relanzar los clásicos populares de los hermanos Grimm, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, etc. Solo que supo jugar muy bien sus cartas y modificó aquellos truculentos cuentos originales para darles ese aura edulcorada que se transformó en marca Disney. La verdadera historia de La Sirenita no tiene un final para nada feliz y su transformación en humana le causa un dolor agonizante; La Bella Durmiente en realidad habla de traición, infidelidad, canibalismo y abusos sexuales; las hermanas de Cenicienta se mutilan los pies para que les quepa el famoso zapato, Blancanieves se venga de su madrastra torturándola de forma tan original que daría ideas a la mismísima Inquisición Española…

Clásicos de la casa. Disney

Actualmente, el emporio Disney es prácticamente sinónimo de animación de la más alta calidad, y no es para menos. Todo su repertorio de obras es un deleite para niños y no tan niños. Y es que las buenas pelis no se hacen pensando solo para los infantes; se hacen a capas, como las cebollas. El público más joven se queda en las primeros niveles de profundidad y en ellos se sumerge en un mundo de fantasía y color que les entretiene y les crea una necesidad: la necesidad de volver a ver una y otra vez la misma película porque les ha embelesado. Mientras que para los adultos hay niveles más profundos de significado, sentidos ocultos en los diálogos y conversaciones que se nos escaparon cuando éramos críos. Y por supuesto, el sentimiento ha madurado a esa nostalgia de la que hablábamos, completando así la experiencia. Ver una película de Disney significa recordar esos momentos de la niñez donde no había preocupaciones, nada más que estar a gusto viendo la tele. Una emoción reconfortante en nuestra vida actual de responsabilidades. Mientras sentimos eso hay una voz que resuena en nuestro interior y te susurra "ojalá no haber crecido y seguir siendo niño". Sí, ojalá.

Hablemos de Peter Pan

La historia original no es menos truculenta que las que hemos mencionado, aunque es cierto que en este caso Disney se mantuvo bastante fiel al discurso primordial, omitiendo únicamente algunos detalles de tinte psicópata en la personalidad de Peter. Se trata de una novela infantil de J. M. Barrie de 1911 llamada Peter y Wendy, aunque el personaje apareció por primera vez en otros cuentos y en una obra de teatro del autor. La idea de Peter, un niño que nunca crece, está inspirada en el hermano pequeño de Barrie, que murió en la infancia. Es por eso que Peter permanece eternamente joven. Lo que ocurre es que el relato original tiene un tono bastante más oscuro, ya que para empezar el personaje de Peter destila odio hacia las personas adultas solo por el hecho de serlo. Del mismo modo, la narrativa deja leer entre líneas que el mismo Peter usaba su puñal para asesinar no solo piratas, sino también otros adultos, e incluso contra los niños perdidos que iban creciendo, porque, según su criterio, podían pasarse al otro bando.

¿Y qué tiene que ver todo esto de las películas con el espacio? Pues aunque a primera vista no lo parezca, el mundo de Peter Pan parece tener literalmente su lugar en nuestro universo.

Seguro que todos hemos querido viajar a Nunca Jamás alguna vez, vivir aventuras en esa maravillosa isla, luchar contra piratas, nadar con las sirenas y estar de fiesta con los indios. Y es más que seguro también que nos sabemos la dirección de Nunca Jamás; era bien fácil: la segunda estrella a la derecha, ¿cómo olvidarlo?

Un probable Nunca Jamás

Si queremos encontrar este lugar donde parece que no pasa el tiempo, hay que mirar a nuestro hemisferio sur celeste, también llamado cielo austral. Ahí se encuentra la constelación Carina, un conjunto de estrellas en las que destaca Canopus, una supergigante de color blanco, 8 veces más masiva y 71 veces más grande que nuestro Sol. El brillo de esta masiva estrella le otorga el segundo puesto como estrella más brillante del cielo nocturno, por detrás de Sirio (constelación Canis Maior).

Pero está constelación, Carina, tiene otros coprotagonistas: está Beta Carinae, que es 3.5 veces más masiva y casi 7 veces más grande que nuestro Sol y la segunda estrella más brillante de la constelación. Y también se encuentra el cuerpo celeste al que nos referimos en este artículo: un disco de polvo y escombros que órbita alrededor de una estrella o una enana marrón, llamado disco de Peter Pan.

Representación artística del disco de Peter Pan WISE J080822.18-644357.3. NASA Goddard Space Flight Center/Jonathan Holden, Public Domain,

Aunque su nombre sea WISE J080822.18-644357.3, o también J0808 por abreviarlo, este disco situado a 331 años luz de nuestro planeta se denomina disco de Peter Pan porque, a pesar de tener las condiciones para ello, se niega a evolucionar. Este cuerpo parece haber retenido suficiente gas para formar un planeta gigante gaseoso durante mucho más tiempo que la escala temporal de dispersión de gas que se suele suponer, de aproximadamente 5 millones de años. Es decir, ¿tiene el material necesario para formar un gigante gaseoso? Sí. ¿Lo ha hecho? Aún no.

Los planetas nacen de las nubes de gas y polvo que orbitan alrededor de las nuevas estrellas. En nuestro sistema solar cada uno comenzó siendo granos microscópicos de polvo en el disco de acreción. Los átomos y las moléculas empezaron a pegarse, o a acumularse, formando partículas más grandes. Mediante colisiones suaves, algunos granos se convirtieron en bolas y fueron aumentando a cuerpos de un kilómetro de diámetro, llamados planetesimales.

Estos cuerpos colisionaron y evolucionaron durante mucho tiempo y, cuando este proceso terminó, quedaron unos planetas estables que habían limpiado sus órbitas. Aquí distinguimos dos grupos. Planetas terrestres, con menos masa pero más densos, como Mercurio, Venus, Tierra o Marte, y planetas gaseosos, más masivos pero menos densos, como Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno.

Júpiter tomó forma cuando se constituyó el resto del sistema solar, hace unos 4.500 millones de años, cuando la gravedad atrajo el gas y el polvo arremolinados hasta convertirse en este gigante gaseoso. Júpiter se quedó con la mayor parte de la masa sobrante tras la formación del Sol, terminando con más del doble del material combinado de los demás cuerpos del sistema solar. De hecho, Júpiter tiene los mismos ingredientes que una estrella, pero no alcanzó la masa suficiente para encenderse.

J0808 no es el único fenómeno. Hay varios discos de Peter Pan conocidos que están en ese paso previo a transformarse en un planeta. Tienen una apariencia joven, aunque en lo que a paso del tiempo se refiere, son viejos. En resumidas cuentas, "se niegan a crecer". Es por eso que Disk Detective, el mayor proyecto de ciencia ciudadana de crowdsourcing de la NASA, acuñó el nombre a estos cuerpos celestes haciendo que, gracias a su característica evolución con el tiempo, "disco de Peter Pan" le venga como anillo al dedo. El objetivo de esta organización es involucrar al público en general en la búsqueda de estrellas rodeadas de discos circunestelares ricos en polvo, donde suelen habitar y formarse los planetas.

Una historia imperecedera

La historia de Peter Pan será una aventura que pasará de generación en generación. Algunas adaptaciones aportarán matices nuevos que igual funcionan o posiblemente no, mientras que otras solamente volverán a mostrar la misma trama algo más actualizada, pero la misma al fin y al cabo. No quiere decir que esté mal. Si funciona, funciona. La influencia de esta obra ha traspasado límites tales como las de nuestra visión del propio universo, refiriéndonos a un objeto celeste con su nombre. No hay niños, ni un cocodrilo, ni un capitán Garfio y ni un hada llamada Campanilla. Sólo algo que “se niega a crecer”.

Es lo más cerca que tendremos Nunca Jamás y aun así, como la eterna juventud, es inalcanzable.

