Tráiler de 'Peter Pan y Wendy', la nueva versión del clásico en acción real para Disney+

Es hora de regresar al país de Nunca jamás. El nuevo live action de la Casa del Ratón es Peter Pan y Wendy y está a punto para estrenarse. Será en la plataforma Disney+ en muy pocas semanas, el próximo 28 de abril.

La enésima adaptación de la famosa obra de J.M. Barrie, y que dio lugar a otro no menos conocido clásico en 1953 de Disney en formato de largometraje de animación, volverá a las pantallas en una versión dirigida por David Lowery, el cineasta capaz de afrontar los proyectos más arriesgados y personajes en el cine de autor, como El caballero verde o A Ghost Story, y también de lanzarse a las producciones más comerciales.

De hecho, Lowery ya realizó una adaptación en acción real de un clásico de Disney, Peter y el dragón de 2016, con Robert Redford y Bryce Dallas Howard en el reparto. En esta ocasión, también cuenta con el gancho (y nunca mejor dicho) de otro intérprete muy conocido como es Jude Law encarnando al villano Capitán Hook.

Su joven pareja protagonista está formada por Ever Anderson (quien, por ejemplo, interpretó a la joven Natasha en Viuda Negra) en el rol de Wendy, y Alexander Molony (de la serie The Reluctant Landlord) para asumir el reto de ser Peter Pan, el niño que no deseaba crecer. Y, entre las novedades que nos depara, está el que por primera vez el personaje de Campanilla será interpretado por una actriz afroamericana, Yara Shahidi (de la serie Grown-ish).

"Es, irónicamente, la película más adulta que he hecho. Mi entrada en este proyecto se debe a que yo mismo soy un claro caso de alguien con el síndrome de Peter Pan. No quiero crecer", aseguró en unas recientes declaraciones el mismo David Lowery. El director se ha implicado en el proyecto de esta reimaginación de la clásica historia hasta el punto de ser el coautor del guion adaptado, junto a Toby Halbrooks (guionista y, sobre todo, productor de prácticamente todas las películas de Lowery hasta el momento).

Y ¿cómo les habrá salido? Nada mejor para empezar a comprobarlo que echarle un buen vistazo al primer tráiler, aquí en versión doblada al español.

Y a la vez que el este primer avance, se ha lanzado un nuevo póster oficial de esta versión.

Póster de 'Peter Pan & Wendy' Disney

