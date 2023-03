Sonia Monroy, retenida en EE UU por grabar en los Oscar para 'Fiesta', acaba con el vestido roto y sin zapato: "La que se ha liado"

Sonia Monroy sufrió este domingo un altercado con las autoridades de Estados Unidos cuando se disponía a grabar un reportaje sobre los Oscar para el programa Fiesta.

Tal y como contó ella misma en el espacio de Emma García, que asegura que la actriz fue retenida, el incidente se produjo porque estaba grabando en un sitio donde no debía, motivo por el que tuvo que salir huyendo.

En unas imágenes grabadas por ella misma, la celebrity aparece con el vestido roto, sin uno de los pendientes y con solo un zapato. "Se ha liado. Se ha armado una... Son las 5 de la mañana y estoy volviendo a casa. No se podía filmar y ya sabéis cómo son de estrictos en EE UU. Casi os quedáis sin reportera", señala. "Tengo una ansiedad ahora mismo... Voy a llamar a mi abogado porque creo que me he metido en el mayor lío de la historia de la Monroy. Madre mía, la que se la liado", acaba el vídeo, visiblemente nerviosa.

Ya en directo, contó lo ocurrido. "No he dormido en el calabozo", aclaró, para después asegurar que hay partes del material que grabó que le borraron. "Las medidas de seguridad son brutales, era prácticamente imposible grabar nada. Me tuve que inventar que era para la boda de mi hermana para que no borraran más", detalló.