Así empezó el noviazgo de Risto Mejide y Natalia Almarcha, su nueva chica

El pasado miércoles, tanto Diez Minutos como Lecturas llevaron a Risto Mejide a a su portada por unas fotografías con su nueva ilusión, a la que ponen nombre, Natalia Almarcha, una joven farmacéutica de 27 años que vive y trabaja en Valencia.

Se trataba de unas imágenes del presentador y su nueva chica por las calles de Cuenca, donde pasaron un fin de semana. En ellas, Risto y Natalia se deja llevar y dan rienda suelta a su amor, con besos y gestos de complicidad.

No solo eso, sino que según Lecturas, salen desde finales de diciembre. Además, fuentes allegadas a ambos desvelaron cuáles fueron esos primeros pasos del noviazgo. "Después de hablar durante semanas a través de las redes sociales, quedaron un día y se encantaron. Están felices", contaron a la revista el entorno de la pareja.

"Son novios", destacan. Además, aseguran que Risto "está muy enamorado": "Está superilusionado y no lo oculta", cuentan estas fuentes, que ponen, pues, nombre a la relación.

Se confirman los rumores

La noticia de que Risto Mejide podría tener nueva pareja sentimental tras su ruptura con Laura Escanes saltaba hace unas semanas a los medios. Según el tiktoker y periodista Abel Planelles, el presentador podría tener de nuevo ocupado el corazón, ya que habría sido visto "paseando con una joven valenciana" por las calles de la capital del Turia.

Paseando, además, "sin esconderse", aseguraba el creador de contenido. Una joven de la que no da más detalles por respetar su intimidad. "Me asegura que Risto y ella no se esconden y pasean tranquilamente por zonas de Valencia", decía Planelles.

Días después, el mismo periodista lograba unas imágenes en las que el presentador aparecía caminando por las calles de París de la mano de una joven rubia de la que aún no se había desvelado la identidad.